Sonntag, 26. Juli 2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Sonntag

Tom Hiddleston jagt mit einem Team aus Abenteurern den Riesenaffen "Kong" (ProSieben). In "Wir kaufen einen Zoo" (Sat.1) erlebt Matt Damon ebenfalls ein tierisches Abenteuer. Später geht der letzte Job des Fluchtwagenfahrers "Baby Driver" (RTL) gewaltig schief.

20:15 Uhr, ProSieben, Kong: Skull Island, Monsterabenteuer

Ein Expeditionsteam (Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman, Samuel L. Jackson, u.a.) macht sich auf in die Tiefen des Südpazifiks, auf die unerforschte Insel „Skull Island“. Als sich die Hubschrauber der Insel nähern, wird einer nach dem anderen von einem riesigen Affen zu Boden geholt. Doch Kong ist nicht das einzige gigantische Urzeitmonster, das in diesem unberührten Paradies seine Heimat hat.

20:15 Uhr, RTL, Overdrive, Action

Die Brüder Andrew (Scott Eastwood) und Garrett Forster (Freddie Thorp) finanzieren ihr Leben, indem sie teure Luxuskarossen für reiche Auftraggeber stehlen. Ihr neuester Coup führt sie nach Marseille, wo sie einen 1937er Bugatti für den Mafiaboss Jacomo Morier (Simon Abkarian) klauen sollen. Als die beiden bei der Umsetzung erwischt werden, zwingt der Gangsterboss die Brüder zu einem teuflischen Deal: Andrew und Garrett sollen den 1962er Ferrari von Moriers Erzfeind Max Klemp (Clemens Schick) stehlen.

20:15 Uhr, Sat.1, Wir kaufen einen Zoo, Familiendrama

Nach dem Tod seiner Frau will Benjamin Mee (Matt Damon) neu anfangen: Der Journalist sucht ein neues Zuhause für sich und seine beiden Kinder Rosie (Maggie Elizabeth Jones) und Dylan (Colin Ford) – und findet einen ganzen Zoo! Er kauft den abbruchreifen Tierpark und bringt das Gelände auf Vordermann. Unterstützt wird er dabei von der attraktiven Tierpflegerin Kelly (Scarlett Johansson), die durchaus Gefallen an Benjamin gefunden hat. Um nicht bankrott zu gehen, müssen sie so bald wie möglich eröffnen. Leichter gesagt als getan.

20:15 Uhr, RTLzwei, Alles Geld der Welt, Thriller

1973 wird der 16-jährige Paul (Charlie Plummer), Enkel des milliardenschweren Öl-Magnaten J. Paul Getty (Christopher Plummer), in Rom entführt. Die Kidnapper verlangen 17 Millionen Dollar Lösegeld, doch der reichste Mann der Welt weigert sich, die Summe zu bezahlen. Getty befürchtet, dass Nachahmer es bald auf seine ganze Familie abgesehen haben könnten. Pauls verzweifelte Mutter Gail (Michelle Williams) will ihren Sohn jedoch nicht aufgeben. Mit allen Mitteln versucht sie, Getty doch noch umzustimmen.

22:00 Uhr, RTL, Baby Driver, Action

Der junge Fluchtwagenfahrer Miles, genannt Baby (Ansel Elgort), hat ein besonderes Talent: Wenn er die Kopfhörer einstöpselt und seine Playlist anschmeißt, ist er absolut unschlagbar hinter dem Steuer. Für Gangsterboss Doc (Kevin Spacey) übernimmt er deshalb die Logistik, wenn es darum geht, den nächsten Raubzug durchzuführen. Das ändert sich als Baby die Kellnerin Debora (Lily James) kennenlernt und aus dem Geschäft aussteigen will. Einen letzten Job soll er noch erledigen, doch dabei geht alles schief.

(cg/spot)