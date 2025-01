Dschungelcamp, GNTM, WSMDS ... TV-Vorschau 2025: Das sind die Show-Highlights

Das RTL-Dschungelcamp und "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben sind 2025 wieder im TV-Programm. (jom/spot)

SpotOn News | 03.01.2025, 20:15 Uhr

Im Dschungelcamp krabbeln wieder die Kakerlaken, bei "Germany's next Topmodel" steht ein Jubiläum an und in "Wer stiehlt mir die Show?" tritt ein Wiederholungstäter an. Das sind die Show-Highlights 2025.

Einige TV-Sender haben sich bereits in die Karten schauen lassen und ihre Shows für 2025 angekündigt. Unter den Sendungen sind beliebte Reality-Dauerbrenner, große Abendshows sowie Casting- oder Quiz-Formate.

Promi-Wettbewerbe

Gleich zu Beginn des Jahres wird es bei ProSieben sportlich: Am 4. Januar (20:15 Uhr) wird es beim "TV total Promi-Wrestling" hitzig. Sebastian Pufpaff, Fabian Hambüchen, Simon Gosejohann, Matthias Mester, Evil Jared Hasselhoff und René Casselly steigen in den Ring. Am 5. Januar (20:15 Uhr) fliegen dann wieder die Pfeile: Bei der "Promi-Darts WM" bekommen Stars wie Evelyn Burdecki, Vanessa Mai oder Axel Stein Unterstützung von Profis.

"Ich bin ein Star, holt mich hier raus!"

Schon bald startet die nächste reguläre Ausgabe von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Am 24. Januar 2025 geht es los. Um 20:15 Uhr deutscher Zeit werden sich Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) für RTL und RTL+ aus Australien melden. Am Sonntag, dem 9. Februar, wird die 18. Staffel dann nach 17 Tagen zu Ende gehen. Das Finale sendet RTL ebenfalls um 20:15 Uhr anstatt – wie noch in der letzten Runde Anfang 2024 – um 22:15 Uhr. Nicht nur die erste und die letzte Folge, sondern alle Episoden zeigt RTL zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Die Legenden-Staffel im Sommer wurde ebenfalls zur Primetime gezeigt und konnte mit der neuen Sendezeit bereits punkten.

"The Biggest Loser"

Am 12. Januar 2025 startet die neue Staffel von "The Biggest Loser" in Sat.1. Insgesamt 14 neue Folgen werden immer sonntags am Vorabend um 17:45 Uhr ausgestrahlt. Bei Joyn sind die Episoden bereits eine Woche früher verfügbar. Diesmal kann man 14 Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg in ein gesünderes Leben begleiten. Wie schon in diesem Jahr sind auch in der kommenden Staffel Ramin Abtin (52) und Dr. Christine Theiss (44) als Coaches dabei. Sie betreuen allerdings keine festen Teams mehr, sondern alle Kandidaten treten als Einzelkämpfer an. Schauplatz der Abnehmreise ist erneut die griechische Insel Naxos.

Vorentscheid und Eurovision Song Contest

Sorgt Stefan Raab (58) dafür, dass sich Deutschland beim ESC wieder besser platziert? Der ESC erfahrene Moderator hat sich wieder dem deutschen Vorentscheid angenommen. Für "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" haben sich 3.281 Künstlerinnen, Künstler und Bands beworben. Der von Stefan Raab, ARD und RTL gemeinsam ausgerichtete Vorentscheid wird ein großes TV-Spektakel. In drei Primetime-Live-Shows bei RTL am 14., 15. und 22. Februar werden Raab und seine Jury die besten Acts auswählen. Dabei müssen die Kandidatinnen und Kandidaten verschiedene Gesangsrunden und Song-Disziplinen meistern. Im großen Live-Finale in der ARD am 1. März entscheiden dann die Zuschauerinnen und Zuschauer, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest am 17. Mai in Basel vertreten wird.

"Wer stiehlt mir die Show?"

Die nunmehr neunte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" steht an. In dem Quizformat, in dem Joko Winterscheidt (45) um seine Show spielt und sie bei einer Niederlage an einen Promi oder Wildcard-Gewinner zur Moderation abgeben muss, werden dieses Mal eine Schauspielerin, ein Musiker und ein Comedian antreten: Mit dabei sind Heike Makatsch (53), Rea Garvey (51) sowie Teddy Teclebrhan (41), für den es eine Rückkehr ist. Teclebrhan saß bereits 2021 in der zweiten Staffel von "WSMDS" am Ratepult, konnte sich aber in keiner der sechs Folgen den Sieg sichern. Die neue Staffel soll im Frühjahr 2025 auf ProSieben und Joyn zu sehen sein.

"Germany's next Topmodel"

Das 20. Staffeljubiläum steht an. Seit 2006 präsentiert Heidi Klum (51) den Dauerbrenner "Germany's next Topmodel", in dem Modelnachwuchs gesucht wird. 2024 durften erstmals auch männliche Kandidaten antreten, was 2025 wiederholt werden soll. Was ist über die besondere Staffel sonst noch bekannt? Als Star-Gäste sind unter anderem Naomi Campbell (54), Klums Tochter Leni (20) und Klaas Heufer-Umlauf (41) dabei, wobei letzterer in der Umstyling-Folge zu sehen sein soll. Die Jubiläumsstaffel soll im Frühjahr 2025 ausgestrahlt werden.

"The Voice Kids"

Die 13. Staffel von "The Voice Kids" wird im Frühjahr 2025 über die Bühne gehen. Sat.1 hat bereits die neuen Coaches bekannt gegeben: Sängerin und Chartstürmerin Ayliva (26) wird ebenso wie Sänger Clueso (44) auf dem roten Stuhl Platz. Die Coaching-Runde komplettieren werden Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (40), die zum dritten Mal bei "The Voice Kids" mit dabei ist, und Vorjahresgewinner-Coach Wincent Weiss (31), der zum fünften Mal die jungen Talente coachen wird.

"Deutschland sucht den Superstar"

Im November 2024 ging die 21. Staffel zu Ende, die Zukunft ist aber bereits gesichert: Die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" geht 2025 in die 22. Staffel. Es kann sich beworben werden und offene Castings gab es auch schon. Wirbel gab es bereits um die Jury-Besetzung: Nachdem eine Auseinandersetzung zwischen Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten an die Öffentlichkeit gelangte, berichtete die "Bild"-Zeitung, der Rapper Bushido (46) werde den Platz des "DSDS"-Juroren in der nächsten Staffel einnehmen.

Reality-TV

Auch Nachschub im Reality-TV darf nicht fehlen. Zu den ersten angekündigten Highlights gehört die neue "Prominent getrennt"-Staffel (RTL+). Unter den prominenten Ex-Paaren, die in eine Villa ziehen und für eine Gewinnsumme Spiele absolvieren, befinden sich Marco Cerullo (36) und Christina Grass (36) oder Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis. Zwölf Promis werden im Frühjahr 2025 zudem gemeinsam mit Sat.1 die Rückkehr des Reality-Formats "Promis unter Palmen" feiern, darunter Kim Virginia (29) und Nikola Glumac (28).