Stars Twenty4Tim: Er ist jetzt stolzer Hausbesitzer Twenty4Tim hat sein erstes eigenes Haus gekauft. Der Influencer hatte es in der letzten Zeit nicht leicht und vor allem gesundheitliche Sorgen. Wegen Atemproblemen war er sogar mehrmals in der Klinik. Jetzt aber gibt es einen Lichtblick in seinem Leben, denn der Entertainer ist nun stolzer Besitzer seiner ersten Immobilie und könnte darüber kaum glücklicher […]