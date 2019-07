Twilight-Fans können jetzt in Bella Swans Haus übernachten

Donnerstag, 25. Juli 2019 15:53 Uhr

Twilight-Fans aufgepasst! In dem legendären Haus von Bella Swan kann man jetzt übernachten. Wie erfahrt man hier.

Das Haus in dem Bella Swan im ersten Teil der Twilight-Saga wohnte steht zwar nicht wie im Film und den Büchern in Forks im US-Staat Washington. Dafür dürfen sich die Bewohner von Saint Helens in Oregon über eine Touristenattraktion mehr freuen. “Biss zum Morgengrauen” ist mittlerweile rund zehn Jahre alt.

Dennoch haben Fans der Vampir-Reihe jetzt einen Grund in den Staat an der Westküste zu pilgern. Das original Haus kann nämlich seit kurzer Zeit über “Airbnb” gebucht werden.

Ende letzten Jahres stand das gemütlich wirkende Gebäude für umgerechnet 307.000 Euro zum Verkauf. Offensichtlich scheint der neue Besitzer nicht allzu oft zuhause zu sein, denn der bietet die Unterkunft für umgerechnet 300 Euro die Nacht auf der Plattform an. Ein stolzer Preis. Aber in das “Twilight Swan House” passen immerhin bis zu zehn Gäste. Zudem bietet es fünf Schlafzimmer mit kostenlosem Parkplatz und Kamin inklusive. Partys und Rauchen sind allerdings verboten. Wäre auch schade wenn die gemütliche Einrichtung zu Schaden käme.

5 von 5 Sternen

Offensichtlich hat das Haus seine bisherigen Besucher voll überzeugt. In allen Kategorien wie Sauberkeit und auch die Lage sind nur sehr gute Bewertungen zu lesen. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis scheint zu stimmen. Und wer weiß? Vielleicht klopft ja ab und zu mal Edward ans Fenster.

Das Haus gibt es übrigens hier zu sehen.