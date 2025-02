Adaption des TV-Formats Twitch-Star Knossi wünscht sich sein eigenes Live-Dschungelcamp

Sein eigenes Dschungelcamp stellt sich Knossi als dreitägige Live-Übertragung vor. (paf/spot)

SpotOn News | 15.02.2025, 17:38 Uhr

Seinen eigenen "Big Brother"-Ableger konnte Twitch-Streamer Knossi bereits realisieren. Folgt nun darauf das Dschungelcamp in der "Knossi Edition"? In einem Livestream sprach er über die Idee.

Twitch -Star Jens "Knossi" Knossalla (38) hat offenbar ein eigenes Dschungelcamp vor Augen. Der Entertainer schilderte in einem Livestream seine Vorstellung einer Art "IBES"-Ableger, wie ein Kurzvideo auf YouTube zeigt. "Hey, stellt euch vor, Knossis Dschungelcamp", erklärte er auf Twitch. Wie die RTL-Show würde auch sein Format in Australien oder Südafrika stattfinden.

Dieses würde drei Tage vollständig live gesendet werden. Zuschauer bekämen demnach das komplette Dschungel-Leben zu sehen. "Wir suchen die Kandidaten, ich gehe mit denen dahin", beschrieb er das Konzept weiter. Beibehalten vom RTL-Dschungel wolle er die Prüfungen.

Knossi schuf bereits sein eigenes "Big Brother"

Es wäre nicht das erste Mal, dass Knossi eine bekannte Reality-Show adaptiert. 2023 übertrug er auf seinem Twitch-Kanal die erste Staffel von "Big Brother: Knossi Edition", in der er mit anderen Stars und Influencer in den "Big Brother"-Container zog. In den 57 Stunden leisteten ihm unter anderem Model Marc Eggers (38), Musiker Joey Kelly (52) und "7 vs. Wild"-Star Fritz Meinecke (35) Gesellschaft. Die Sendung konnte schließlich Kelly für sich entscheiden. Zusätzlich zu der Twitch-Übertragung waren auf Joyn Highlight-Folgen zu sehen.

Die zweite Staffel wurde 2024 neben dem Twitch-Livestream auch live auf Joyn gezeigt. Diese gewann der Streamer Adam Wolke, ebenfalls bekannt als Skyline TV. Knossi und Rapper Finch (34) mussten sich im Finale gegen ihn geschlagen geben. In der zweiten Staffel sprach Knossi zudem gegenüber Menderes Bagci (40) bereits von seiner Dschungelcamp-Idee und erklärte, dass er das Format drei Tage lang live senden wolle.