Twitter-Account des Präsidenten: Joe Biden fängt von vorne an

23.12.2020 13:58 Uhr

Mit der Amtseinführung Joe Bidens im Januar startet der Twitter-Account @POTUS wieder bei null. Bei Donald Trump war das 2017 anders.

Twitter hat dem Team des gewählten US-Präsidenten Joe Biden (78) laut „Bloomberg“ mitgeteilt, dass die Follower von Amtsvorgänger Donald Trump (74) auf dem offiziellen Präsidenten-Account gelöscht werden. Biden fängt damit im Januar nach seinem Einzug ins Weiße Haus bei null an, wenn er den @POTUS-Account übernimmt. Das gelte demnach auch für den Account des Weißen Hauses.

Biden fehlt damit die Möglichkeit, nach seinem Start als US-Präsident auf schnellem Wege die Millionen von Menschen zu erreichen, die den Accounts im Moment folgen: @POTUS kommt auf mehr als 33 Million Follower, @WhiteHouse auf 26 Million. Twitter habe mitgeteilt, dass die Biden-Administration bei null anfangen müsse, twitterte Rob Flaherty, Digital Director von Biden. Das Team des neuen Präsidenten soll mit der Vorgehensweise des Unternehmens nicht einverstanden sein.

In 2016, the Trump admin absorbed all of President Obama's Twitter followers on @POTUS and @WhiteHouse — at Team 44's urging.

In 2020, Twitter has informed us that as of right now the Biden administration will have to start from zero. https://t.co/wj1R02SmiK

— Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) December 22, 2020