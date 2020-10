30.10.2020 23:40 Uhr

Twitter: Alle hassen Lil Wayne für sein Trump-Treffen

Die User auf Twitter wüten gegen Lil Wayne. Der Rapper erntet für sein Treffen mit Donald Trump einen gewaltigen Shitstorm.

Diese News überrascht wirklich alle. Lil Wayne (38) outete sich als Trump-Anhänger. Am Donnerstag postet der Rapper ein Bild von sich mit dem Präsidenten Donald Trump (74) auf Twitter. Ihr gemeinsames Treffen bezeichnete er als „großartig“.

Selbstverständlich erhob sich auf Twitter sofort ein mächtiger Shitstorm gegen ihn. Hier sind die heftigsten Reaktionen.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. ?? pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 29, 2020

#lilwanyepisoverparty

Wie nach jedem vermeintlichen Fehltritt einer Person trendete auch bei Lil Wayne sofort der „is over party“-Hashtag. Seine Fans zeigten sich vor allem beschämt.

Sie können und wollen beim besten Willen nicht verstehen, warum der sonst sehr unpolitische Rapper plötzlich dem so kontroversen Präsidenten öffentlich zur Seite steht.

#LilWayneIsOverParty

Lil‘ Wayne fans listening to him one last time before they delete his songs from their rap playlists: pic.twitter.com/dSVp12C2hz — Mellow_Miriam (@MellowMiriam) October 30, 2020

Lustige Reaktionen

Viele der User auf Twitter nehmen den Musiker außerdem nicht für voll. Sie verglichen ihn merhfach mit dem Antagonisten Stephen aus dem Film „Djano Unchained“.

Die Rolle des Stephen, gespielt von Samuel L. Jackson (71), zeigt einen Haussklaven, der ebenso ein Rassist zu sein scheint, wie sein „Besitzer“ selbst.

Es ist auch tatsächlich so, dass Lil Wayne sich in seiner Position als Multi-Millionär nicht sonderlich für die Sorgen der afro-amerikanischen Bevölkerung zu interessieren scheint. In einem Interview mit dem Sender „ABC“ im November 2016 gab er zu, noch nie etwas von der „Black Lives Matter“-Bewegung gehört zu haben.

Wut und Entrüstung

Andere reagierten allerdings nicht mehr mit Humor auf das Treffen. Sie sind stinksauer auf Lil Wayne und fühlen sich von ihm verraten. Eine Userin schrieb:

„Ich habe eins gelernt, wenn es um Politik geht. Manche dieser Celebritys sehen vielleicht so aus wie du, aber ihre Konten nicht. Sie wählen gemäß ihrer Steuervorteile.“

Man kann sich sicher sein, egal wie die Wahl am 3. November 2020 ausgeht, sein Treffen mit dem Präsidenten dürfte Lil Wayne etliche seiner Fans gekostet haben.

One thing I learned when it comes to politics with some of these celebrities,look like you but their bank account don’t. They’re choosing/voting based upon their Tax bracket. #lilwayne #trump — ScorpioSeason?? (@mzsugababeee) October 29, 2020

