Twitter-Chef Dorsey und Rapper Jay-Z starten Bitcoin-Stiftungsfonds

13.02.2021 15:30 Uhr

Jack Dorsey und Jay-Z machen gemeinsame Sache. Der Twitter-Chef und der Hip-Hop-Mogul richten einen gemeinsamen Bitcoin-Stiftungsfonds ein. Mit einem Startkapital von 500 BTC - rund 24 Millionen US-Dollar - wollen sie Projekte in Indien und Afrika unterstützen.

Twitter-Chef Jack Dorsey (44) und Rapper Jay-Z (51, „Everything Is Love“), bürgerlich Shawn Carter, richten einen gemeinsamen Bitcoin-Stiftungsfonds ein. Dorsey kündigte das gemeinsame Projekt am Freitag via Twitter an. Die beiden wollen 500 Bitcoin (BTC) – aktuell etwa 24 Millionen US-Dollar – als Startkapital einsetzen, um Bitcoin-Projekte zu finanzieren. Der Fokus liege zunächst auf Entwicklerteams in Afrika und Indien, so Dorsey in dem Tweet.

Der Stiftungsfonds namens „Btrust“ sei als sogenannter „Blind Trust“ konzipiert, Dorsey und Carter werden ihn nicht aktiv verwalten. Daher suche man derzeit noch nach drei Vorstandsmitgliedern, kündigte der Twitter-Chef an.

JAY-Z/@S_C_ and I are giving 500 BTC to a new endowment named ?trust to fund #Bitcoin development, initially focused on teams in Africa & India. It‘ll be set up as a blind irrevocable trust, taking zero direction from us. We need 3 board members to start: https://t.co/L4mRBryMJe

— jack (@jack) February 12, 2021