Stars Tyga enthüllt schockierenden Tod seiner Mutter: ‚Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen‘

Tyga and mom - Feb 2025 - death announcement - Instagram - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2025, 12:00 Uhr

Tyga kann sich ein Leben ohne seine Mutter nach ihrem Schocktod „nicht vorstellen“.

Der 35-jährige Rapper teilte am Freitagabend (21. Februar) in den sozialen Medien mit, dass seine Mutter Pasionaye Nguyen im Januar im Alter von 53 Jahren verstorben ist, gab aber keine Todesursache bekannt.

Er schrieb auf Instagram: „Ich habe versucht zu verstehen und zu verarbeiten, warum Gott uns die bedeutungsvollsten und schönsten Menschen wegnimmt. Aber ich weiß, dass ich nie eine Antwort bekommen werde, die die Leere in meinem Herzen füllen wird. Ich kann mir ein Leben ohne dich an meiner Seite nicht vorstellen.“

Der ‚Taste‘-Hitmacher beschrieb seine verstorbene Mutter als die „unterstützendste Person“ in seinem Leben und dankte ihr dafür, dass sie in all den Höhen und Tiefen für ihn da war. „Du warst die beste und unterstützendste Person in meinem Leben. Du hast immer alles besser gemacht, wenn ich mich am tiefsten und am schlimmsten fühlte. Ich würde alles eintauschen, nur um wieder mit dir zusammen sein zu können. Ich liebe dich so sehr und ich kann den Tag kaum erwarten, bis wir wieder zusammen sind. Wir sehen uns bald und halte mir einen Platz direkt neben dir im Paradies frei.“