Tyra Banks ist jetzt wieder Studentin

Sonntag, 11. August 2019 18:55 Uhr

Ex-Topmodel Tyra Banks lebt ganz normal mit Studenten zusammen, während sie in Harvard studiert. Die 45-Jährige, die auch 2011 und 2012 schon dort Kurse belegte, ist zurück auf dem Campus der Harvard Business School, um ihre Fähigkeiten aufzufrischen.

Tyra Banks postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto aus ihrem Wohnheim und teilte ihre Gedanken über die bevorstehende Eröffnung ihres Modelland-Vergnügungsparks. „Ich sitze in meinem Wohnheim in @harvardhbs und überlege, was in diesem Jahr noch alles in Modelland passieren wird. Ich bin vor vielen Jahren mit dem #Modelland-Traum auf die Business School gekommen und jetzt ist der Start so nah“, schrieb das Topmodel.

Model-Vergnügen auf 2000 Quadratmetern

Sie fuhr fort: „Ich bin in die Schule zurückgekehrt, um mein Wissen aufzufrischen und um sicherzugehen, dass ich mehr als ausgerüstet bin, um euch eine Attraktion zu bieten, die ihr noch nie zuvor erlebt habt. Ein Ort, an dem ihr die Fantasy-Version von euch selbst sein könnt. Die genialen Professoren hier an der HBS teilen ihr erstklassiges Wissen, damit ich es nehmen und euch dann geben kann, was ihr verdient. Vielen Dank an die gesamte Fakultät für die unermüdlichen Unterweisungen und für das Vertrauen in die Schüler. Ich hoffe, dass sie stolz machen kann. “

Quelle: instagram.com

Die Unternehmerin belegt derzeit einen viertägigen Kurs als Teil eines Management-Programms, das Tyra zuvor in über drei, mehrwöchigen Sitzungen bereits absolviert hatte. Banks will sich mit ihrer Idee einen lang gehegten Traum erfüllen: Die Eröffnung des „Modelland“-Themenparks, in der sich jeder für einen Tag lang wie ein Model fühlen soll. Es sei ihre Berufung, modeln massentauglich zu machen, sagte Tyra Banks der amerikanischen Zeitschrift „Women’s Wear Daily“.

Dem US-Modefachmagazin WWD verriet Banks, dass sie schon seit über zehn Jahren an diesem Projekt arbeitet. 2010 brachte sie bereits ihr eigenes Buch heraus, den Fantasie-Roman „Modelland“. Der 2.000 Quadratmeter große Park soll noch in diesem Jahr in einem Einkaufscenter in der kalifornischen Stadt Santa Monica bei Los Angeles eröffnen.