Tyra Banks über ihren Beauty-Themenpark ModelLand

Tyra Banks ließ sich von Walt Disney inspirieren. Das 46 Jahre alte Model eröffnet in diesem Jahr seinen eigenen Beauty-Themenpark, ModelLand, im kalifornischen Santa Monica. Nun gibt die Schönheit zu, sich von dem amerikanischen Pionier Inspiration geholt zu haben.

„Ich bin von Walt Disney inspiriert. Er erschuf ein Vermächtnis und einen Ort, der über seine Zeit auf der Erde hinaus existiert und weiterhin Menschen allen Alters durch Fantasie und Geschichten erfreut“, erklärt Banks auf der Webseite des Themenparks. Sie verriet zudem, dass sie mit ModelLand das „Modeln für die Massen“ erreichbar machen möchte. „Ich möchte neu definieren, was ein Model zu sein und was das Modeln bedeutet“, so Tyra.

Alle Frauen sollen sich schön fühlen

„Es geht nicht nur darum, einen Vertrag mit einer Top-Modelagentur zu haben. Und es geht nicht nur darum, ein Insta-Model mit Tonnen von Followern zu sein. Ich möchte, dass sich Menschen überall schöner und starker fühlen, als sie jemals für möglich gehalten hätten.“ In dieser Woche hatte Tyra Banks bereits erklärt, dass es Frauen aller Formen und Konfektionsgrößen zustehe, „sich schön zu fühlen“.

Das weltbekannte Model erhofft sich, dass sein neuer Park die weit verbreiteten Normen Attraktivität betreffend herausfordern wird.