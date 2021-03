Tyra Banks verrät: So gelingt das perfekte Foto

Tyra Banks verrät einen Trick für perfekte Fotos. (ili/spot)

12.03.2021 09:39 Uhr

Supermodel und Castingshow-Moderatorin Tyra Banks verrät den "einfachsten Weg", um auf Fotos gut auszusehen.

„Der einfachste Weg, um auf einem Bild gut auszusehen? Beleuchtung!“, rät US-Model und Castingshow-Moderatorin Tyra Banks (47, „America’s Next Top Model“) einem Fan auf TikTok. Zum Beweis richtet sie ihr Gesicht auf die Nachttisch-Lampe im ansonsten schwach beleuchteten Schlafzimmer aus.

„Ich habe diese Lampe genau hier und sie gibt mir Licht und Leben“, fährt sie fort. „Es gibt kein Oberlicht. Es kommt alles nur von vorne“, erklärt der Modelprofi weiter. „Haltet das Licht im Blickfeld und haltet es diffus.“

Tyra Banks, die im Jahr 1997 als Supermodel of the Year ausgezeichnet worden war, gab ihren Fans in ihrer Funktion als „America’s Next Top Model“-Jurorin viele Jahre lang Modeltipps.