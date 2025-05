Musik U2 wollen den Sound der Zukunft kreieren

U2 Bono - OCT 2011 - Q Awards - London - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2025, 11:00 Uhr

Die irische Band soll Musikliebhabern weltweit die Zukunft vertonen.

Bono von U2 glaubt, dass er den „Sound der Zukunft“ erschaffen kann.

Der 65-jährige Star hat einige Updates zum kommenden Album der irischen Band gegeben. Dabei betonte Bono vor allem, dass U2 mit ihrer neuen Platte etwas „Außergewöhnliches“ erschaffen wollen. Während eines Auftritts in der US-amerikanischen Show ‚Jimmy Kimmel Live!‘ erklärte der Sänger: „Wir waren im Studio und wir mussten uns mit der Vergangenheit beschäftigen, um zur Gegenwart zu kommen und dann den Sound der Zukunft zu kreieren. Das ist es, was wir machen wollen.“

Obwohl U2 zu den erfolgreichsten Bands weltweit gehört, seien die Musiker laut Bono weiterhin voller Ambitionen. „Das ist der Sound von vier Männern, die das Gefühl haben, dass ihr Leben davon abhängt“, so der Frontmann weiter. „Ich erinnere sie daran, dass das so ist. Niemand braucht ein weiteres U2-Album, sofern es kein Außergewöhnliches ist. Das ist mir sehr wichtig.“ Auf der neuen LP probieren sich die Stars an einer Sounds und Thematiken aus. Bono kündigt an: „Es gibt Songs, um sich zu vertragen, Songs, um sich zu trennen, und U2 macht einen ganz eigenen Sound, wenn wir zusammen spielen. Der Klang eines Raumes ist das, was wir erschaffen wollen.“