Udo Lindenberg: Das ist der erste Trailer zum Kinofilm „Mach Dein Ding“

Kult-Musiker Udo Lindenberg (73) steht wie kein anderer für deutsche Rockmusik. Mit über 700 Songs, zehn Top-10-Alben, davon zwei auf Platz 1, sowie eine ausverkaufte Stadiontournee nach der anderen ist der 73-jährige eine wahre Institution der Szene.

Ab dem 16. Januar 2020 wird mit „Lindenberg! Mach dein Ding“ der Beginn seiner großartigen Geschichte bundesweit auf den Kinoleinwänden gezeigt und das unter Mitwirkung eines hochkarätigen Casts.

Namhafte Besetzung

Erzählt wird über die frühen Jahre der deutschen Rock-Ikone. Beginnend mit seiner Kindheit in der westfälischen Provinz bis zu seinem Durchbruch im Hamburg der 70er Jahre. Ausnahmetalent und Shooting-Star Jan Bülow (23), der in der Rolle des jungen Udo Lindenberg brilliert, zählt ebenso zum Cast wie weitere namhafte Schauspieler.

Es geben sich Detlev Buck (56), Max von der Groeben (27), Charly Hübner (46), Julia Jentsch (41) noch viele mehr die Ehre. Der Titelsong „Niemals Dran Gezweifelt“ entstand eigens für den Film und unterstreicht die packende Geschichte von Udo Lindenberg. Natürlich ist der auch Teil des Soundtracks zum Film, der bereits am 10. Januar, knapp eine Woche vor Filmstart, erscheint.

Darum geht’s

Der Film wird von seiner Kindheit im westfälischen Gronau bis zum ersten, alles entscheidenden Bühnenauftritt in Hamburg 1973 handeln. Auch seine Anfänge als hochbegabter Jazz- Schlagzeuger und seinem abenteuerlichen Engagement in einer US-amerikanischen Militärbasis in der Libyschen Wüste wird erzählt. Doch nicht nur Erfolge, auch über Rückschläge mit seiner ersten LP bis zu seinem Durchbruch mit Songs wie „Mädchen aus Ost-Berlin“ oder „Hoch im Norden“ und „Andrea Doria“ wird in „Lindenberg! Mach dein Ding“ beleuchtet.

Der Streifen erzählt die Geschichte eines Jungen aus der westfälischen Provinz, der eigentlich nie eine Chance hatte, und sie doch ergriffen hat, um Deutschlands bekanntester Rockstar zu werden – ein Idol in Ost und West.

Verkörpert wird der Protagonist durch Jan Bülow, der sein schauspielerisches Können bereits in Filmen wie „Abgeschnitten“ und „Der Nanny“ bewies.

In weiteren Rollen finden sich ebenso namhafte Talente: „Das Pubertier“-Darsteller Detlev Buck, „Bibi&Tina“-Schauspielerin Ruby O. Fee (23) und Max von der Groeben, der den meisten als Danger aus „Fack Ju Göhte“ bekannt sein wird. Außerdem Charly Hübner, Julia Jentsch, Martin Brambach (52), Christoph Letkowski (37), Ella Rumpf (24), Jeanette Hain (50), Saskia Rosendahl (26) und viele mehr agieren vor der Kamera.