Udo Lindenberg grüßt aus der Panik-City

View this post on Instagram

hey leute, ich fühl mich wie‘n space cowboy, den sie auf dem falschen planeten abgesetzt haben. jetzt wäre gerade die volle action, proben mit der panikgang in timmendorf, nachts joggen, kurz vor der großen tournee… in diesen tagen fühl ich mich schon oft wie dr. ferngesteuert, kein adrenalin, kein panikzirkus.., very strange. und gleichzeitig rattert schon wieder das kreativhirn, denkt sich den nächsten wahnsinn aus für die tournee in 2021. ey schnallt euch an,,, weil hinter den schwarzen wolken wieder geile zeiten warten!! zur zeit renn ich rum im underground, so zwischen major tom und chubby checker. und jetz flasht mich auch noch die erinnerung., today 10 years ago haben wir abgelegt mit unserem ersten rockliner!!,, oh mann oh frau was sind wir auf adrenalin-entzug, ohne tournee krieg ich ja bleischwere grüne socken. tut mir sooooooo sorry .. !!- ich schwöre.. wir sehen uns ganz bald wieder, geliebte panikfamily vermisse euch sehr ?????????? 1000 kisses auf „abstand“, euer udonaut ???????? . . #udolindenberg #udo #lindenberg #thoughtsofinstagram #thoughtsoftheday #gedanken #vermissung #strange #udonaut #astronaut #spacecowboy #majortom #ferngesteuert #kreativ #staycreative #schwerezeiten #ruhe #panikfamilie #staypositive #keinepanik #corona #coronavirus #corontäne #socialdistancing #abstand #picoftheday #photooftheday #bestoftheday #bilddestages #tineackefoto ? Pic by @tineackefoto