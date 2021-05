Udo Lindenberg soll Hamburger Ehrenbürger werden

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Udo Lindenberg bei einem Termin, 2021. (aha/spot)

17.05.2021 16:06 Uhr

Große Ehre für Udo Lindenberg: Der Musiker soll Hamburger Ehrenbürger werden. "Er hat Hamburg geprägt und Hamburg ihn", erklärt Regierungschef Peter Tschentscher.

Udo Lindenberg (75) wird eine große Ehre zuteil: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (55, SPD) schlägt zum 75. Geburtstag des Sängers eine Ehrenbürgerschaft vor. Sobald es die Corona-Lage zulasse, wolle der Senat dieser Aufforderung nachkommen und Lindenberg die Ehrenbürgerschaft verleihen, heißt es in einem offiziellen Statement der Senatskanzlei Hamburg.

„Seine Persönlichkeit und seine Musik haben ganze Generationen geprägt. […] Er hat Hamburg geprägt und Hamburg ihn“, begründete Tschentscher den Beschluss des Senats. Lindenberg habe sich stets gegen Diskriminierung und Gewalt und für Freiheit und Toleranz eingesetzt. Für ihn sei Lindenberg „einer der bedeutendsten Musiker unserer Zeit“. Mit der Ehrenbürgerschaft möchte er ihm herzlich zu seinem 75. Geburtstag gratulieren.

Udo Lindenberg wohnt seit über 50 Jahren in Hamburg

Der Sänger wurde am 17. Mai 1946 in Gronau geboren. Seit über 50 Jahren nennt er jedoch Hamburg seine Heimat. Lindenberg wohnt dort in einem Zimmer des Luxushotels „Atlantic“. Die Ernennung zum Ehrenbürger muss offiziell noch von der Bürgerschaft bestätigt werden.