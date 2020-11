20.11.2020 16:10 Uhr

Udo Walz (†76): Tod nach zwei Wochen im Koma

Der berühmte Friseur Udo Walz, der schon für Stars wie Marlene Dietrich bis Julia Roberts gearbeitet hat, ist mit 76 Jahren verstorben.

Der berühmte Friseur Udo Walz ist tot. Das berichtet die „Bild“-Zeitung und beruft sich dabei auf ein Statement von Walz‘ Ehemann Carsten Thamm-Walz: „Udo ist friedlich um 12 Uhr eingeschlafen.“ Demnach habe der Promi-Friseur, der an Diabetes litt, vor zwei Wochen einen Schock erlitten und sei daraufhin in ein Koma gefallen. Er wurde 76 Jahre alt.

Schon zuvor bereitete der Gesundheitszustand von Walz seinen Fans Sorge. Es hieß, dass er auf einen Rollstuhl angewiesen sei. Damals habe er gegenüber „Bild“ noch beruhigt und gesagt: „Keine Sorge! Es ist alles in Ordnung. Ich hatte nur eine kleine OP am Fuß.“

Seine steile Karriere

Walz wurde 1944 in Waiblingen (Baden Württemberg) geboren und zog anschießend für seine Friseur-Lehre nach Stuttgart. Schon mit 18 Jahren reifte er zum Friseur, dem die Stars ihre Haarpracht anvertrauten – so etwa Romy Schneider oder Marlene Dietrich. Im Laufe seiner Karriere machte er auch weiteren internationalen Stars wie Julia Roberts, Naomi Campbell, den deutschen Models Claudia Schiffer und Heidi Klum sowie Kanzlerin Angela Merkel die Haare.

Am 26. Juli 2008 gaben sich er und Freund Carsten Thamm-Walz in Berlin-Charlottenburg das Jawort. Neben seinem Job als Star-Friseur war Walz auch immer wieder in TV-Sendungen zu Gast, außerdem schrieb er mehrere Bücher („HairAffair: Tipps & Tricks“).

(stk/spot)