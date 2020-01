Überflieger Post Malone kündigt neues Album an

Post Malone will dieses Jahr eine neue Platte veröffentlichen. Der R&B-Musiker ist ab nächster Woche mit seiner ‚Runaway Tour‘ in Nordamerika unterwegs. Danach will er sich so schnell wie möglich ins Studio begeben, um an neuen Songs zu arbeiten.

Die Chancen stehen also gut, dass noch dieses Jahr ein Nachfolger von ‚Hollywood’s Bleeding‘ erscheint. „Ich hoffe, 2020 eine Platte herauszubringen“, kündigt der 24-Jährige im Interview mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin an.

Zocken anstatt Grammys

Eigentlich war der ‚Rockstar‘-Interpret bei der Grammy-Verleihung, die dieses Wochenende in Los Angeles stattfand, für zwei Awards nominiert. Ganz bewusst ließ er die Veranstaltung jedoch sausen und genoss stattdessen eine bitter benötigte Auszeit in den eigenen vier Wänden.

„Ich gehe es schön entspannt und locker an“, erklärt der Star. „Ich brauche eine kleine Pause, weil ich ein wenig viel Party gemacht habe. Es fühlt sich also gut an, wieder zuhause zu sein und ‚Call of Duty‘ zu spielen. Ich werde mich ausruhen und ausreichend Schönheitsschlaf bekommen, so dass mein Körper und meine Stimme auf Tour nicht abk***en.“