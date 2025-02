Seit 2013 saß sie in der Jury Überraschung: Heidi Klum hört bei „America’s Got Talent“ auf

04.02.2025

Ausgerechnet in der Jubiläumsstaffel von "America's Got Talent" wird Heidi Klum nicht am Jurypult sitzen. Stattdessen gibt es ein Wiedersehen mit Mel B. Angeblich hat Klum keine Zeit, weil sie zu ihrem "Baby", der Show "Project Runway", zurückkehrt.

Heidi Klum (51) ist überraschend nicht mehr Teil der Jury von "America's Got Talent". Das verrät das Werbeplakat für die kommende 20. Staffel. Die 51-Jährige war seit 2013, mit einer kurzen Unterbrechung, Jurorin der US-amerikanischen Ausgabe der Castingshow "Das Supertalent" und in elf Staffeln dabei. Sie wird durch Sängerin Mel B (49) ersetzt, die bereits neben Klum von 2013 bis 2018 in der Jury saß. Beide Frauen waren nach der 13. Staffel ausgestiegen, doch Heidi Klum gehörte ab Staffel 15 wieder zum Team.

Ein neues Werbeplakat für die Jubiläumsstaffel zeigt die Personalveränderung. Neben den bewährten Juroren Simon Cowell (65), Howie Mandel (69) und Sofia Vergara (52) sowie Moderator Terry Crews (56) strahlt Mel B unter dem Schriftzug "AGT Season 20". Die neue Staffel auf NBC feiert am 27. Mai Premiere, die Live-Shows sollen im August laufen.

Dass Heidi Klum nicht auf dem Plakat abgebildet ist, sorgte umgehend für verwunderte Kommentare wie "Wo ist Heidi?!" und "Aber ich bin traurig, dass Heidi nicht hier ist".

Sind Terminkonflikte der Grund?

Spekulationen darüber, dass Klum dieses Jahr nicht bei "America's Got Talent" dabei sein würde, kamen bereits vor einigen Wochen auf, als sie für die kommende 21. Staffel der Designer-Show "Project Runway" zurückkehrte. Obwohl kein offizieller Grund für ihr Ausscheiden bekannt gegeben wurde, berichteten US-Medien wie "The Hollywood Reporter", dass sie sich im Guten getrennt habe. Es habe vermutlich Terminkonflikte mit "Germany's Next Topmodel" und insbesondere "Project Runway" gegeben.

Sprecher lobt ihren "typischen Charme"

Ein Sprecher der Show teilte "Deadline" eine Erklärung zu ihrem Ausstieg mit. Darin heißt es: "Heidi war ein unglaublicher Teil von 'AGT' und hat der Show ihren typischen Charme, ihre Expertise und Wärme verliehen." Man sei "enorm dankbar für ihre vielen Beiträge" und den "Einfluss, den sie hatte, als sie mit uns die größten Talente der Welt feierte". Das letzte Wort scheint auch noch nicht gesprochen zu sein – vielleicht legt sie wie schon vor einigen Jahr nur eine Pause bei der Show ein. "Wir würden uns freuen, wenn sich unsere Wege wieder kreuzen würden."

Unterdessen feierte Heidi Klum auf ihrem Instagram-Account ihre Rückkehr zu "Project Runway", dessen Gesicht sie von 2004 bis 2017 war. Zu einem Bild, das sie schwanger vor dem Logo zeigt, schrieb sie: "Mutter kommt nach Hause. Aufgeregt, zu einem meiner ersten Babys zurückzukehren: Projekt Runway.