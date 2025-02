Doch noch kein TV-Abschied Überraschung in Live-Show: Sky verlängert mit Frank Buschmann

Frank Buschmann bleibt Sky erhalten. (smi/spot)

SpotOn News | 18.02.2025, 16:42 Uhr

Sein Vertrag wäre am Ende der Bundesliga-Saison ausgelaufen, nun hat Sky mit Frank Buschmann verlängert. Die frohe Botschaft überlieferte der Sender live an seinen Moderatoren, nun gibt es neue Details zu dem Deal.

Nach Wolff-Christoph Fuss (48) hat der nächste Fußballkommentator seinen Vertrag bei Sky Sport verlängert. Frank Buschmann (60) bleibt dem Pay-TV-Angebot erhalten. Das vermeldete Sky nun offiziell in einer Pressemitteilung. Am Montag hatte sein Arbeitgeber Buschmann bereits in der Show "Glanzparade" mit der Nachricht überrascht. "Seid ihr bescheuert? Ist das mit meinem Management besprochen?", reagierte "Buschi". Nun scheint die Tinte trocken zu sein. "Glanzparade" moderiert Frank Buschmann seit 2021 mit Fuss und Thomas Wagner (53). Außerdem kommentiert er bei Sky seit 2017 Spiele der Fußballbundesliga.

Buschmanns Vertrag bei Sky Sport wäre zum Ende der Bundesligasaison 2024/25 ausgelaufen. Nun hängen er und der Sender zwei weitere Jahre dran.

Sky Sport hält "Kommentatoren-Legende"

"Wenn man Spaß und Freude an etwas hat, warum sollte man dann damit aufhören? Und ich habe einfach noch zu viel Lust auf die Bundesliga und darauf, regelmäßig über Fußball zu reden", zitiert Sky Frank Buschmann. "Die Reise geht weiter und ich freue mich auf die kommenden Jahre bei Sky Sport", so der Kultkommentator weiter.

Auch Alexander Rösner, der Chefredakteur von Sky Sport, freut sich. "Frank Buschmann ist eine Kommentatoren-Legende und kombiniert auf ideale Weise Fachkompetenz und Unterhaltung", sagt er laut Pressemitteilung. Das sollen Zuschauerreaktionen und Umfragen bewiesen haben. "Deshalb bin ich sehr froh, dass Buschi eine prominente Stimme von Sky Sport bleibt und auch ich meine langjährige Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen kann", wird Rösner zitiert.

Vor einem Jahr noch mit TV-Abschied kokettiert

Anfang 2024 hatte Frank Buschmann noch mit einem Abschied vom TV geliebäugelt. "Ich werde mir sehr genau überlegen, unter welchen Umständen ich noch bereit bin, im Fernsehen zu arbeiten. Grundsätzlich habe ich weiterhin Bock", sagte er vor gut einem Jahr zu "Sport Bild". Und: "Ich werde aber sicher noch deutlicher selektieren, was ich mache und mit den Sendern besprechen, welche Punkte mich stören. Ich möchte keine Sachen mehr machen, die mir nicht guttun."

Die Bundesliga bei Sky Sport tut dem ehemalige Basketballspieler also offenbar gut. Nebenbei kommentiert Buschmann weiter Shows für seinen zweiten Hauptauftraggeber RTL. Dazu gehört unter anderem "Ninja Warrior Germany" und "Top Dog Germany".