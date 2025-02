Promigast ab Dienstag Überraschung: Matthias Mangiapane zieht bei „Big Brother“ ein

Matthias Mangiapane hat schon in vielen TV-Shows mitgewirkt. Jetzt kommt "Big Brother" hinzu. (ae/spot)

SpotOn News | 24.02.2025, 11:22 Uhr

Überraschung für die Zuschauer und die Kandidaten: Jede Woche soll ein Promigast in den "Big Brother"-Container ziehen. Den Auftakt macht am Dienstag Realitystar Matthias Mangiapane.

Kurz bevor die neue Staffel "Big Brother" am Montagabend auf Joyn und in Sat.1 startet, gibt es eine Überraschung: Realitystar Matthias Mangiapane (41) wird die neuen Bewohnerinnen und Bewohner eine Zeit lang unterstützen. Wie die Sendergruppe mitteilt, zieht er am Dienstag als erster Promigast in den TV-Container ein. Weitere sollen folgen.

Video News

Wohngemeinschaft weiß nichts von Promigästen

"Big Brother" sei das erste Reality-Format gewesen, das er als Jugendlicher geschaut habe, offenbart Mangiapane vorab. "Ich habe mir damals immer nur gedacht: 'Wie können die so verrückt sein und da rein gehen?'", wird er in der Mitteilung zitiert. "Heute verdiene ich selbst mein Geld damit!" Matthias Mangiapane zählt seit etlichen Jahren zum festen Reality-Repertoire der Republik. Vom "Sommerhaus der Stars" über Dschungelcamp, "Promis unter Palmen" bis hin zu "The 50" – der gebürtige Hesse bringt reichlich Erfahrung mit.

Das ist auch so gedacht: Jeder Promi soll mehrere Tage im Container leben und den angehenden Realitystars mit Rat und Tat zur Seite stehen, heißt es in der Mitteilung weiter. Während der 50-tägigen Staffel wird jede Woche ein neuer prominenter Gast einziehen. Eine Überraschung stelle das auch für die Teilnehmer dar, die um das Preisgeld von 50.000 Euro wetteifern. Denn die Wohngemeinschaft wisse von den prominenten Mitbewohnern noch nichts.

24-Stunden-Livestream und Sendungen im Free-TV

"Die neue Staffel wird halb so lang, aber doppelt so schnell", kündigte Joyn-Programmchef Thomas Münzner bereits vor einigen Tagen an. "Wir werden wöchentlich neue Menschen im Container begrüßen, ständig neue Geschichten erleben. Immer wieder werden neue Bewohner:innen einziehen, die wir kennenlernen werden."

"Big Brother" startet am 24. Februar mit dem Einzug der ersten zwölf Bewohnerinnen und Bewohner (ab 23:00 Uhr rund um die Uhr Livestream auf Joyn). Ab 23:15 Uhr gibt es "Big Brother – Der Einzug" auch im Free-TV in Sat.1. Der Einzug von Matthias Mangiapane ist dann am 25. Februar ab 19:15 Uhr in "Big Brother – Die Show" zu sehen, die montags bis freitags live auf sixx und auf Joyn läuft. Zudem gibt es ab 19 Uhr Tageszusammenfassungen auf Joyn.