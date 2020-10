09.10.2020 11:53 Uhr

Überraschung! Mindy Kaling hat einen Sohn zur Welt gebracht

Mindy Kaling hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Diesmal freut sie sich über einen Sohn. Den Vater der Kinder hält sie weiter geheim.

US-Star Mindy Kaling (41, „Late Night“) ist Mutter eines Sohnes geworden. Das gab sie in der „The Late Show with Stephen Colbert“ bekannt. Demnach heißt der Kleine Spencer und kam schon am 3. September zur Welt. Von der Schwangerschaft hatte die Öffentlichkeit nichts mitbekommen. Entsprechend reagierte auch der Talkshowgastgeber auf die Babynews: „Ich wusste ja nicht mal, dass du überhaupt schwanger bist!“

Es ist das zweite Kind der Autorin, Komikerin und Schauspielerin. Im Dezember 2017 war sie zum ersten Mal Mutter geworden, wie das „People“-Magazin damals meldete. Ihre Tochter heißt Katherine Swati. Den Vater ihrer Kinder hält sie nach wie vor geheim.

(ili/spot)