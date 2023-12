Haare wieder rötlicher und lockiger Überraschung! Nicole Kidman kehrt zu ihrem früheren Look zurück

Nicole Kidman posierte auf dem roten Teppich mit ihrem Mann Keith Urban. Das Paar ist seit 2006 verheiratet. (ae/spot)

SpotOn News | 20.12.2023, 18:16 Uhr

Bei der Premiere ihrer neuen Dramaserie "Expats" in Australien hat sich Nicole Kidman mit einem neuen Look gezeigt: Nachdem sie ihre Haare viele Jahre lang blond und glatt getragen hatte, scheint sie frisurmäßig zu den Anfängen ihrer Karriere zurückzukehren.

Am Mittwoch (20. Dezember) waren im Palace Verona Theater in Sydney alle Augen Nicole Kidman (56) gerichtet, als sie bei der Premiere ihrer neuen Amazon-Prime-Serie "Expats" über den roten Teppich schritt. Und das nicht nur, weil sie ein Bustier-Abendkleid trug und mit ihrem Ehemann Keith Urban (56) turtelte. Nein, vor allem ihre Frisur war ein Hingucker.

Wie lange wird sie ihren neuen alten Look nun beibehalten?

Denn offensichtlich kehrt der Hollywoodstar auf dem Kopf zu einem natürlicheren Look zurück, den man noch aus den Anfängen ihrer Karriere kennt. Als sie mit ihrem damaligen Mann Tom Cruise (61) in Filmen wie "Tage des Donners" (1990) und "In einem fernen Land" (1992) vor der Kamera stand, trug sie eine wilde, rötliche Lockenpracht. Später wechselte sie zu blonden Haaren, die sie gerne auch glatt stylte. Zuletzt sah man sie noch im November mit diesem Look.

Doch in Sydney posierte sie nun mit lockigeren, wieder rötlich schimmernden Haaren für die Fotografen. Ob sie ihrem neuen alten Look nun treu bleibt? Immer mal wieder wagte sie in den vergangenen Jahren kurze Abstecher zu ihrem früheren rötlich-lockigen Ich, kehrte dann aber schnell wieder zu ihrer helleren Wahlhaarfarbe zurück.

Ihrem Ehemann, dem Sänger Keith Urban, scheint ihr jetziges Aussehen jedenfalls auch außerordentlich gut zu gefallen. Das Paar, das seit 17 Jahren verheiratet ist und zwei Töchter hat, hielt Händchen, schaute sich immer wieder tief in die Augen und kuschelte im Blitzlichtgewitter. Zu den hochgesteckten Locken hatte Kidman ein champagnerfarbenes schulter- und armfreies Kleid mit Raffungen und hohem Bein-Schlitz gewählt. Ihr Gatte trug einen dunklen Nadelstreifenanzug sowie ein helles Hemd mit passender Krawatte.

"Expats" ab 26. Januar verfügbar

Bis zur Ausstrahlung von "Expats" müssen sich die Fans noch ein wenig gedulden. Die sechsteilige Serie wird am 26. Januar 2024 auf Amazon Prime Video starten. Sie basiert auf dem Roman "The Expatriates" von Janice Y. K. Lee aus dem Jahr 2016 und handelt von drei Amerikanerinnen, die in Hongkong leben.