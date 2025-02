Verlobt mit Musikproduzent Benny Blanco Übt Selena Gomez mit diesem Kleid schon für die Hochzeit?

Selena Gomez bei ihrem Besuch des Virtuosos Awards im Rahmen des 40. Santa Barbara International Film Festivals. (the/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 13:57 Uhr

Strahlend schön in zartem Creméweiß: Selena Gomez überraschte beim Santa Barbara Film Festival in einem süßen Bridal-Look. Ein erster Vorgeschmack auf ihre Hochzeit mit Benny Blanco?

Übt sie mit diesem Outfit bereits für ihre Hochzeit mit Benny Blanco? Selena Gomez (32) hat bei ihrem Besuch des Santa Barbara Film Festivals am Sonntag in einem cremeweißen Mini-Kleid die Blicke auf sich gezogen. Die Sängerin und Schauspielerin trug einen monochromen Look bestehend aus einem kurzen, hochgeschlossenen Etuikleid mit extravagantem Schößchen-Design und eleganten Sling-Pumps. An ihren Händen funkelten einige Ringe – darunter der Diamant des eine Million teuren Verlobungsrings von Benny Blanco (36). Ihre Verlobung mit dem Musikproduzenten hatte Gomez im Dezember auf Instagram verkündet. Wann die Hochzeit geplant ist, ist noch nicht bekannt.

Bei der Verleihung des Virtuosos Awards in Santa Barbara vervollständigte die 32-Jährige ihren süßen Bridal-Look mit zurückhaltendem rosigem Make-up und einem Long-Bob, der zu sanften Beach-Waves gestylt war. In diesem Look war Gomez nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch auf der Bühne zu Gast, um dort über ihr neuestes Filmprojekt zu sprechen.

Selena Gomez bereut Mitwirken an "Emilia Pérez" nicht

Dort wurde sie unter anderem gefragt, wie es ihr mit dem Skandal um die Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón (52) des oscarnominierten Films "Emilia Pérez" gehe. Die Schauspielerin, die als erste transsexuelle Person für einen Oscar nominiert ist, hatte sich auf Social Media vor Jahren angeblich rassistisch und islamfeindlich geäußert. Netflix hat bereits Konsequenzen aus dem Skandal gezogen: Laut US-Medien soll der Streamingriese die Schauspielerin aus der Werbekampagne für den Film herausgestrichen haben. Auch an offiziellen Terminen zu dem Film soll Gascón nicht mehr teilnehmen.

"Mir geht es wirklich gut", wird Gomez laut "Hollywood Reporter" zitiert. "Ein bisschen von der Magie ist verflogen, aber ich entscheide mich dafür, weiterhin stolz auf das zu sein, was ich getan habe, und ich bin einfach nur dankbar und lebe, ohne etwas zu bereuen." Sie betonte, dass sie "diesen Film immer wieder machen würde, wenn sie könnte".

Das Krimi-Musical "Emilia Pérez" ist mit 13 Nominierungen der am häufigsten nominierte nicht-englischsprachige Film aller Zeiten bei den Oscars. Gascón ist die erste Transgender-Darstellerin, die für einen Oscar als beste Schauspielerin nominiert worden ist.