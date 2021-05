Umweltschutz: Leonardo DiCaprio investiert 43 Millionen Dollar

Leonardo DiCaprio bei den Filmfestspielen von Cannes, 2019. (aha/spot)

19.05.2021 11:36 Uhr

Leonardo DiCaprio setzt sich seit Jahren für den Umweltschutz ein. Für die Erhaltung der Galapagosinseln greift der Schauspieler nun tief in die Taschen - er investiert ganze 43 Millionen Dollar in ein neues Projekt.

Für Leonardo DiCaprio (46) ist der Klima- und Umweltschutz eine echte Herzensangelegenheit: Der Schauspieler hat nun 43 Millionen Dollar investiert, um die Artenvielfalt und das Ökosystem auf den Galapagosinseln zu bewahren. Das veröffentlichte er sowohl auf Twitter als auch auf seinem Instagram-Account. Mit seiner in diesem Jahr gegründeten Organisation Re:wild unterstützt der Hollywood-Star die Galapagos-Nationalparkdirektion, die Organisation Island Conservation und lokale Gemeinden bei deren Anliegen, den ecuadorianischen Archipel zu schützen.

Der Planet soll wieder „wild“ werden

„Wir müssen den Planeten nicht neu erfinden, wir müssen ihn nur wieder wild werden lassen“, betont DiCaprio in seinem Statement. Re:wilds Ziele umfassen unter anderem, die rosafarbenen Leguane, die Spottdrosseln und Riesenschildkröten von Floreana und viele weitere Arten vor dem Aussterben zu retten. Die Wildnis sei in Gefahr – und ohne sofortige Handlung würden die letzten wilden Areale dieser Welt in den nächsten Jahrzehnten verschwinden.

DiCaprio selbst reiste bereits auf die Galapagosinseln und traf dort auf die Tierärztin und Naturschutzexpertin Paula A. Castaño. Am Montag stellte er ihr seinen Instagram-Account zur Verfügung, um die rund 48 Millionen Follower des Schauspielers über den Notstand der Inseln aufzuklären.