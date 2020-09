28.09.2020 12:26 Uhr

Undercover! Im Supermarkt pfeift Daniela Katzenberger auf Glamour

Platinblond, perfekt geschminkt, sexy gestylt - so kennt man Daniela Katzenberger vom roten Teppich. Im Supermarkt pfeift sie auf Glamour.

Ihre zwei Millionen Instagram-Abonnenten dürfen nun sehen, was sonst nur das Personal und andere Kunden in einem Supermarkt in ihrer Wahlheimat Mallorca sehen können: Reality-TV-Star und Influencerin Daniela Katzenberger (32) geht im Schlabberlook einkaufen.

Zum schwarz-weiß-braunen Leoprint-Shirt kombiniert sie eine schwarz-weiß-grau-pinke Musterleggings. Das könnte vielleicht noch unter Mustermix als stylisch verkauft werden. Richtig schräg wird’s aber an ihren Füßen: Über pinken Socken trägt sie hellrosa Schlappen.

„…GUT dass mich in Spanien keine Sau kennt… #whothefuckiskatzenberger #enjoymallelife #stylomeilo“, lautet ihr selbstironischer Kommentar zum Foto. Und wie reagieren die Fans? Die überschütten sie mit Tränen lachenden Smileys. „Du bist nicht ernsthaft mit den Hausschuhen los?? Hammer….“, ist in der Kommentarspalte zu lesen. Oder: „Feier dich grad soooooooo unglaublich für diesen Post“.

Quelle: instagram.com

(ili/spot)