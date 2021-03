„Unermessliche Tragödie“: Cousin von Pharrell Williams erschossen

30.03.2021 14:04 Uhr

Bei einem Polizeieinsatz in der US-Stadt Virginia Beach ist der Cousin von Pharrell Williams getötet worden. Der Musiker fordert Transparenz.

Pharrell Williams (47, „Girl“) trauert um seinen Cousin Donovon Lynch (25). Auf Twitter schrieb der Musiker, dass dieser am vergangenen Freitag in Virginia Beach von Polizisten getötet worden sei. Die Polizei hatte US-Medienberichten zufolge erklärt, es habe drei getrennte Schießereien in der US-Stadt gegeben, zwei Personen, Lynch aus Virginia Beach und die 29-jährige Deshayla E. Harris, seien dabei gestorben. Acht weitere Personen wurden demnach verletzt.

The loss of these lives is a tragedy beyond measure. My cousin Donovon was killed during the shootings. It is critical my family and the other victims’ families get the transparency they deserve. VA Beach is the epitome of hope and we will get through this. pic.twitter.com/npGxhbRwLk

— Pharrell Williams (@Pharrell) March 29, 2021