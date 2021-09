Unfall im TV: Günther Jauch stürzt in Spielshow

Günther Jauch in "Denn sie wissen nicht, was passiert". (ncz/spot)

12.09.2021 13:21 Uhr

Günther Jauch gibt bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" immer alles. Doch in der jüngsten Sendung war der Moderator etwas zu übermütig: Er rutschte aus und stürzte auf den Boden.

In seiner RTL-Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ gibt Moderator Günther Jauch (65) immer alles. Doch in der Show am Samstagabend (11.9.) ging er wohl zu weit: Jauch rutschte bei einem Spiel aus und stürzte zu Boden.

„Sturz auf sein Steißbein“

In der Sendung trat Jauch im Team mit Barbara Schöneberger (47) und Thomas Gottschalk (71) gegen acht prominente Profis an. Bei der Challenge „Ballathlon“ ging es darum, Wasserbälle mit Spritzen von einem Tisch zu schießen – dementsprechend rutschig war auch der Studioboden. Die Teilnehmer mussten bei dem Spiel außerdem Schwimmflossen an den Füßen tragen. Genau das wurde für Günther Jauch zum Verhängnis:

Wenn du glaubst, dich kann nichts mehr stoppen #dswnwp pic.twitter.com/cS4gNZlWoY — Der Typ ohne Namen (@lxstchaos) September 11, 2021

In einer Kurve rutschte er aus und fiel auf den Boden. Barbara Schöneberger konnte sich danach ein lautes „Scheiße!“ nicht verkneifen. Glücklicherweise blieb der Moderator laut Sender beim „Sturz auf sein Steißbein“ weitgehend unverletzt und konnte beim nächsten Spiel direkt wieder einsteigen.