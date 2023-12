Film Michael Mann: ‚House of Gucci‘-Rolle hatte keinen Einfluss auf ‚Ferrari‘-Casting Michael Mann erklärte, dass Adam Drivers Rolle in ‚House of Gucci‘ keinen Einfluss auf seine Besetzung in ‚Ferrari‘ gehabt habe. Der 40-jährige Schauspieler spielt Enzo Ferrari in Manns neuem Biopic über den Gründer des italienischen Automobilherstellers, aber der Regisseur sagte, dass Drivers Part des italienischen Modedesigners Maurizio Gucci in Sir Ridley Scotts Film nichts mit […]