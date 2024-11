Der "Tatort" mit den meisten Toten Zehn Jahre „Tatort: Im Schmerz geboren“: Die skurrilen Fälle von Murot Am Sonntagabend läuft mit „Tatort: Murot und das 1000-jährige Reich“ der 13. Fall mit Ermittler Felix Murot. Der Zeitreise-Krimi reiht sich in die Riege ungewöhnlicher Fälle ein, in denen Murot bisher zu sehen war. Am meisten in Erinnerung geblieben ist wohl der „Tatort: Im Schmerz geboren“.