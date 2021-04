Unretuschiert: Khloé Kardashian reagiert auf Fotopanne

08.04.2021 15:42 Uhr

Khloé Kardashian (36) hat wiedermal mit fieser Body-Kritik zu kämpfen. Vor wenigen Tagen taucht im Netz ein Foto auf, dass die Reality-Queen im Bikini zeigt. Unbearbeitet. Für Khloé ein Dorn im Auge. Sie setzt alles daran, das unvorteilhafte Bild, wie sie es nennt, aus dem Netz verschwinden zu lassen. Vergeblich. Nun hat sich die 36-Jährige für einen Gegenangriff entschieden.

I hear your Twitter account will get suspended for posting this but I am so sick and tired of how much power this family has. The beauty standards are so unrealistic. Real beauty comes from within not from plastic surgery #KhloeKardashian #realbody pic.twitter.com/R0ealTjd5Q

— Rachellllllllllllll (@raechillbonbon) April 6, 2021