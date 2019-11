„Unser Sandmännchen“: Der Spitzbart aus dem Osten wird 60

Am heutigen 22. November feiert „Unser Sandmännchen“ (das aus dem Osten!) sein 60-jähriges Bestehen. Generationen von Kindern begeistert der Sandmann und verhilft nun schon seit 1959 den Kleinsten zu einem erholsamen Schlaf. Zuverlässig streut der Bartträger jeden Abend seinen Traumsand und ist damals, wie heute nicht mehr aus den Familien wegzudenken. Wer hätte das wohl vor über einem halben Jahrhundert gedacht?

„Um 18.55 Uhr kommt unser Sandmännchen und wird den kleinen Zuschauern Gute Nacht sagen.“ So wurde die erste Ausstrahlung des Träumebringers am 22. November 1959 von Fernsehansagerin Käthe Zille im ostdeutschen Fernsehen angekündigt. Von da an begann die Ära des Fernsehlieblings und heute sind allein schon die ersten Takte des Intros Kult, ganze Generationen singen und summen das Liedchen mit.

Beginn des Fernsehkults

Die sogenannten ‚Abendgrüße‘ sendete das deutsche Fernsehen bereits 1958, allerdings noch ohne ‚Unser Sandmännchen‘. Im Hörfunk kannte man die heutige Kultfigur jedoch schon seit drei Jahren. Plötzlich gingen dann Gerüchte um, der westdeutsche Sender ‚SFB‘ hätte ein TV-Sandmännchen in Planung. So entwickelten die Fernsehmacher im Berliner Stadtteil Adlershof, der heutigen Medienstadt, unter Hochdruck das heute allen bekannte ‚Unser Sandmännchen‘.

Zum 60. Geburtstag plant der federführende Rundfunk Berlin-Brandenburg gemeinsam mit den koproduzierenden Sendern MDR und NDR sowie weiteren Partnern ein Programm rund um das Jubiläum. Als Highlight wurde außerdem erstmals seit 1991 eine neue Staffel „Pittiplatsch“ produziert. Die 13 neuen Folgen um den frechen braunen Kobold und seine Freunde Schnatterinchen und Moppi werden zum Jubiläum im November 2019 ausgestrahlt. Regisseur, Autor, Szenenbild- und Puppenmacher Gerhardt Behrendt () gewann sogar den Wettlauf gegen die Zeit und schuf die bärtige Puppe nach dem Vorbild von Hans Christian Andersens Märchenfigur ‚Der Sandmann‘ noch vor den westdeutschen Fernsehfunk.

Ein Ende mit Schrecken – fast

Für die bekannte Melodie „Sandmann, lieber Sandmann…“ schwang Komponist und Musikredakteur Wolfgang Richter (†76) seine Feder und schuf damit das Intro für den kleinen Fernsehhelden. Einer Saga nach soll Autor Walter Krumbuch ihm den Text am Telefon diktiert haben. Und nur drei Stunden später sei die Titelmusik fertig gewesen, so die Legende. Sie gelten als die beiden Väter des Sandmännchen und nicht zuletzt kann auch Fahrzeugbauer Harald Serowski (†76) als dritter solcher betitelt werden.

Immerhin zeigte der sich verantwortlich für den abwechslungsreichen Fuhrpark bärtigen Mützenträgers. Der 2005 Verstorbene war der erste Trick-Szenen-Bildner des Deutschen Fernsehfunks und kreierte für den Einschlafbeauftragten weit über 1000 Szenenbilder, etwa 200 Fahrzeuge, sowie einige der Tiere, die im ‚Abendgruß‘ auftraten.

Nach 32 Jahren erfolgreicher ‚Unser Sandmännchen‘-Geschichte stellte der Deutsche Fernsehfunk Ende des 1991 seine Tätigkeiten ein. So schien auch das Sandmännchen kurz vor dem endgültigen Ende zu stehen. Allein durch die Gegenwehr der zahlreichen Zuschauer wurde die Einstellung der Produktion für ‚Unser Sandmännchen‘ schließlich verhindert. Allein die zweite Strophe des ursprünglichen Liedes, in der der Fernsehfunk erwähnt wurde, musste weichen. Schließlich gründete sich 1992 die ‚Sandmannstudio Trickfilm GmbH‘, die heute in Potsdam Babelsberg im ‚gläsernen Sandmannstudio‘ auf dem Filmpark-Gelände Zeichentrickfilme herstellt. Die früher noch in aufwändiger Stop-Motion-Technik hergestellten Filme werden dort nun seit 1999 allerdings per Computeranimation hergestellt.

Eine Million schauen jeden Abend!

Nach Angaben der ARD lassen sich über eine Million Zuschauer auch heute noch jeden Abend den Traumsand vom Sandmännchen bringen. Seit April 2017 gibt es auch eine barrierefreie Ausgabe des Zubettgehbeauftragten, die ebenfalls bereits rund eine Million Mal abgerufen wurde. Zur feier des Jubiläums wurde auch erstmals seit 1991 dreizehn neue Folgen des vielgeliebten kleinen Kobolds „Pittiplatsch“ produziert, die ab diesem Monat ausgestrahlt werden. Für die Erwachsenen gibt es anlässlich dessen eine Dokumentation über den Schlafbeauftragten. „60 Jahre süße Träume – Mit dem Sandmann durch die Zeit“ zeigt das rbb Fernsehen am 22. November um 20.15 Uhr.