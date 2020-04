Unsere Julia: Mittendrin im Horror von München!

Neues aus unserer Redaktion. Unsere normalerweise lustige Kollegin Julia nahm heute Nachmittag einen Rückflug von München nach Berlin. Dabei geriet sie mitten in eine Kulisse, die man bislang nur aus Horror-, Zombie- und Endzeitfilmen kennt: Einen leergefegten Flughafen! Gespenstische Stille. Vereinzelt irren Menschen durch den Airport. Ein Geisterflughafen.

Nach dem Einchecken entspann sich dann beim Security-Check ein pointierter Dialog, den man als völlig unrealistisch weggelacht hätte, wäre er genauso so in einer US-Kinokomödie aufgetaucht. Julia nähert sich also der Sicherheitskontrolle von Flug LH1948. Das Personal schreckte plötzlich hoch: „Endlich kommt jemand! Wer überprüft die?“ hallte es ihr entgegen. Ein Security-Kollege: „Darf ich?“ Ein weiterer Kollege ging dazwischen: „Nein ich will, lass mich, mir ist langweilig!“

Flughäfen in der Krise

Nur zwei Flüge starteten am Nachmittag noch. Wenig später hob die Maschine mit 90 Plätzen, davon zwei Drittel nicht besetzt, ab nach Berlin. Und Julia tauchte im faden Airport Tegel in ein identisches Szenario ein…

Der “Franz Josef Strauß”-Airport hat wie die meisten Flughäfen in Deutschland und Europa mit der Corona-Krise zu kämpfen. Normalerweise schieben sich täglich um die 130.000 Passagiere durch die weitläufigen, sonnendurchfluteten Hallen. Jetzt sind es gerade mal rund 7.500. In einer Woche!

Am Freitag gab es in München 90 Starts und Landungen, das meiste Frachtflüge. Normal sind fast 1000 am Tag…