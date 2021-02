08.02.2021 11:13 Uhr

„Unter uns“: Corinna und Chris Weigel kehren nach 23 Jahren zurück

Corinna und Chris Weigel kehren in die RTL-Serie "Unter uns" zurück. Ihren Abschied von der Schillerallee feierten sie vor 23 Jahren.

Eine gute und eine schlechte Nachricht für alle Fans der TV-Serie „Unter uns“ (werktags, 17:30 Uhr bei RTL und TVNow). In wenigen Wochen feiern Corinna und Chris Weigel ihr Comeback. Vor 23 Jahren hatten sie sich auf die Malediven verabschiedet, um dort ein neues Leben zu beginnen. Die schlechte Nachricht: Sie kehren nicht in Form der Schauspieler Oliver Bootz (49) und Cecilia Kunz (49) zurück. Ihre Rollen werden künftig von den Kollegen Jan Ammann (45) und Nina Weisz (geb. 1978) verkörpert.

Für ihre Rolle ist die Berlinerin Weisz extra nach Köln gezogen, wie sie im Interview mit RTL verrät. Während sie bisher in unterschiedlichen Theater- und Fernsehproduktionen zu sehen war, kennt man Ammann vor allem aus Musical-Produktionen. Über die Rückkehr ihrer Rollen von den Malediven in die Schillerallee sagen sie ganz einfach: „Wir wollen die Familie wiedersehen.“ Die erste Folge mit den beiden ist am 15. März zu sehen.

