Zum 30. Geburtstag der Serie „Unter uns“: Margot Weigel kehrt zurück in die Schillerallee

"Unter uns" feiert im November 30-jähriges Jubiläum. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.10.2024, 12:36 Uhr

Künstliche Intelligenz ermöglicht es: Bei "Unter uns" gibt es schon bald ein Wiedersehen mit der verstorbenen Margot Weigel. Zum 30-jährigen Jubiläum wird die Kultfigur mit Hilfe von Technologie wieder zum Leben erweckt.

Seit 30 Jahren ist "Unter uns" eine der beliebtesten Serien im deutschen Fernsehen. Am 28. November 1994 flimmerte die Serie erstmals über die Bildschirme. Eine, die von Anfang an mit dabei war: Christiane Maybach (1927-2006) in der Rolle der Hausbesitzerin Margot Weigel. Maybach starb 2006 an einer Krebserkrankung und Margot Weigel wenig später den Serientod. Zum 30. Jubiläum von "Unter uns" kehrt die langjährige Figur nun aber auf die Bildschirme zurück – mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz.

Besondere Rückkehr bei "Unter uns"

RTL feiert das "Unter uns"-Jubiläum vom 25. bis 29. November mit einer Highlight-Sendewoche. Im Fokus der Folgen steht ein gut behütetes Familiengeheimnis der Weigels. Produzent Guido Reinhardt wird in einer Pressemitteilung zitiert: "Wir alle dürfen uns auf das Wiedersehen mit einer der beliebtesten Schillerallee-Figuren freuen: Margot Weigel!"

Um die besonderen Jubiläumsfolgen zu produzieren und Margot Weigel wieder zum Leben zu erwecken, nutze die Produktionsfirma KI-Technologien, die auch schon bei "Neue Geschichten vom Pumuckl" 2023 zum Einsatz kamen, um dem roten Kobold die Stimme des verstorbenen Schauspielers Hans Clarin (1929-2005) zurückzugeben.

Darum geht es beim "Unter uns"-Jubiläum

Laut Pressemitteilung soll die einige Jahre zuvor verstorbene Margot Weigel ihrer Urenkelin Cecilia (Carina Koller, 28) im Traum erscheinen und ihr den Auftrag erteilen, auf den Spuren ihres Lebens zu wandeln und sich auf eine Zeitreise zu begeben. Cecilia beschließt, den Auftrag ihrer Urgroßmutter anzunehmen und wird am Ende ein gut behütetes Familiengeheimnis der Weigels lüften, welches deren Geschichte neu schreiben könnte …

Die Jubiläumsfolgen werden zwischen Montag, 25. November, und Freitag, 29. November, jeweils um 17:30 Uhr bei RTL ausgestrahlt und sind bereits je sieben Tage zuvor bei RTL+ verfügbar.