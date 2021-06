„Unter uns“: Musical-Star Angelika Milster übernimmt Gastrolle

Angelika Milster ist als Gast in "Unter uns" zu sehen. (tae/spot)

26.06.2021 17:30 Uhr

"Cats"-Star Angelika Milster kommt als Gast zur RTL-Serie "Unter uns". Ab September ist die Sängerin in der Kölner Schillerallee zu sehen.

Musical-Star Angelika Milster (69) wird eine Gastrolle in der RTL-Vorabendserie „Unter uns“ übernehmen. Wie der Sender meldet, verkörpert sie Hilde Müller und wird in der Kölner Schillerallee „für ordentlichen Wirbel sorgen“.

Hilde Müller wirkt auf den ersten Blick zwar wie eine herzensgute Oma, dieses Verhalten ist jedoch nur Fassade. Milsters Rolle führt laut RTL ein kriminelles Doppelleben und bewegt sich in zwielichtigen Unternehmerkreisen. Dort ist sie als „Der Magier“ bekannt und „genießt einen erstklassigen Ruf in Sachen Finanzberatung“. Benedikt Huber (Jens Hajek, 53) spannt Hilde Müller ein: Sie soll die finanziellen Probleme von Huber Bau lösen. Angelika Milster wird als Hilde Müller erstmals am 22. September bei „Unter uns“ zu sehen sein.

Aus „Cats“ bekannt

Angelika Milster erlangte in den 80er Jahren Berühmtheit, als sie in der deutschsprachigen Erstaufführung des Musicals „Cats“ die Rolle der Grizabella in Wien verkörperte. Neben ihrer Musicalkarriere wurde sie auch als Schauspielerin bekannt. So war sie etwa von 1990 bis 2004 in der ZDF-Serie „Der Landarzt“ zu sehen.