Film ‚Unterschätze Figur‘: Hayley Atwell liebäugelt mit Captain Carters Rückkehr ins MCU

Hayley Atwell - JUN 23 - Avalon - Mission Impossible Dead Reckoning Part One - NY Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2025, 18:00 Uhr

Hayley Atwell würde liebend gern noch einmal Peggy Carter im Marvel Cinematic Universe (MCU) spielen.

Die 43-jährige Schauspielerin verkörperte die M.I.6. Agentin/Captain Carter im MCU von ‚Captain America: The First Avenger‘ (2011) bis ‚Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘ (2022). Sie wäre begeistert über die Möglichkeit, ihre Heldin in einem zukünftigen Projekt wieder aufzunehmen.

Als Den of Geek sie fragte, ob sie Captain Carter in einem zukünftigen ‚Avengers‘-Film noch einmal darstellen möchte, sagte sie: „Ich würde das lieben. Es gibt so viele Dinge, die sie tun könnte.“ Unter anderem, weil Atwell selbst in ihrer Karriere auch in den letzten Jahren gewachsen sei und Peggy noch mit viel mehr Tiefe füllen könnte. „Es gibt so viel mehr, von dem ich das Gefühl habe, dass ich es in die Figur einbringen kann, weil ich mich im Laufe der Zeit weiterentwickelt habe. Das Tolle daran, Zeit hinter sich zu haben und eine 20-jährige Karriere hinter sich zu haben, ist die Entwicklung von Fähigkeiten, und ich denke, dass Peggy noch so viel mehr kann. Sie ist ein sehr unterschätzter Charakter.“

Atwell fügte hinzu, dass Captain Carters starker Wille und ihre Entschlossenheit als Frau „eine moderne Zeit ansprechen“ und dass sie sich dank ihres ‚Mission: Impossible‘-Trainings bereit fühle, die Figur erneut anzugehen. Sie erklärte: „Wenn sie sagt: ‚Ich kenne meinen Wert und die Meinung aller anderen ist nicht wirklich wichtig‘, dann liegt das daran, dass sie nicht die Plattform bekommen hat, von der sie weiß, dass sie sie verdient und zu der sie in der Welt wirklich in der Lage ist.“