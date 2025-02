Preisverleihung ohne die Royals Urlaub in der Karibik? Deshalb fehlen William und Kate bei den BAFTAs

Prinzessin Kate und Prinz William sollen am Donnerstag in den Urlaub geflogen sein. (paf/spot)

SpotOn News | 16.02.2025, 17:26 Uhr

Die BAFTA Awards müssen in diesem Jahr ohne Prinz William und Prinzessin Kate auskommen. Der Grund dafür soll ein Urlaub mit ihren Kindern auf der Insel Mustique in der Karibik sein.

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) werden bei den BAFTA-Awards in London am heutigen Sonntag (16. Februar) fehlen. William, der Präsident der British Academy of Film and Television Arts, und die Prinzessin von Wales sind laut der "Mail on Sunday" aufgrund eines Urlaubs nicht bei der Preisverleihung zugegen. Stattdessen sollen sie mit ihren drei Kindern, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), eine Auszeit auf der Privatinsel Mustique in der Karibik verbringen.

Diese Royals besuchten die Insel bereits

Bereits am Donnerstag sollen die britischen Royals in den Urlaub geflogen sein. Angeblich sollen sie in der Business Class eines Fluges der British Airways angereist sein. Einer anonymen Quelle zufolge seien sie bis ins karibische St. Lucia geflogen und hätten im Anschluss einen Privatflug bis auf die Insel Mustique genommen.

Diese wurde als Rückzugsort von Prinzessin Margaret (1930-2002) bekannt. Auch ihre Schwester, Queen Elizabeth II. (1926-2022), und deren Ehemann Prinz Philip (1921-2021) zählen zu den royalen Besuchern. Der "Mail on Sunday" zufolge waren sie 1966, 1977, und 1985 auf der Insel zu Gast.

Letzter gemeinsamer BAFTA-Auftritt 2023

Dem "People"-Magazin zufolge bestätigte der Kensington Palace am vergangenen Montag (10. Februar), dass William und Kate nicht an der Preisverleihung teilnehmen würden. Dennoch soll der Prinz in einer Art "Videopaket" im Rahmen der Awards zu sehen sein.

2024 besuchte der Prinz die Preisverleihung, die als die britische Oscar-Verleihung gehandelt wird, damals allerdings ohne Kate, die einen Monat zuvor noch im Bauchraum operiert worden war. 2023 zeigte sich das Ehepaar erstmals seit 2020 zusammen auf dem roten Teppich der Awards. 2021 und 2022 nahmen sie dagegen nicht an der Veranstaltung teil. Grund dafür war 2021 der Tod von Williams Großvater, Prinz Philip. Ein Jahr später mussten sie aus "terminlichen Gründen" absagen.