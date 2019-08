Ursula Karven: „Es wird einem in diesem Land verdammt schwer gemacht“

Donnerstag, 1. August 2019 10:25 Uhr

Dass das Showbiz ein glamouröser, aber gleichzeitig auch harter Ort, der mit extremer Unsicherheit verbunden ist, dürfte kein Geheimnis sein. Das ist auch der Grund warum viele Promis neben ihrer Karriere noch ein zweites Standbein aufbauen. So auch Schauspielerin Ursula Karven (54).

Nun sprach die 54-Jährige über ihr zweites berufliches Standbein als Unternehmerin und verriet. Als sie „Devine Flower Design“ – ein Online-Shop, der mit Schmuck, Mode, Yoga-DVDs und Wohn-Accessoires auf eine nachhaltige Lebensweise setzt – vor drei Jahren gründete, habe sie einige Hürden nehmen müssen, wie sie jetzt in der Illustrierten „Gala“ verriet: „Es wird einem in diesem Land verdammt schwer gemacht, ein Unternehmen am Laufen zu halten, und wenn du als Schauspielerin einen Kredit möchtest, dann ist das auch nicht leicht, mal abgesehen von dem irren Papierkram.“

Quelle: instagram.com

Sie beteiligt ihr Team am Unternehmen

Inzwischen sei sie aber erfolgreich – wovon auch ihre Angestellten profitieren: „Mit mir zusammen besteht das Kernteam aus vier Frauen. Wir sind ein cooles Girl-Camp, und ich habe auch alle an meinem Unternehmen beteiligt, das finde ich eine gute Sache“, so Karven zu „Gala“.