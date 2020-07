US-Bürgerrechtsikone John Lewis ist tot

Samstag, 18. Juli 2020 10:21 Uhr

US-Bürgerrechtsikone und Martin-Luther-King-Wegbegleiter John Lewis ist tot. Ex-US-Präsident Barack Obama trauert um ein großes Vorbild.

US-Bürgerrechtsikone und Martin-Luther-King-Wegbegleiter John Lewis (1940-2020) ist am Freitag im Alter von 80 Jahren gestorben. Abgeordnetenhaussprecherin Nancy Pelosi (80), bestätigte den Tod des langjährigen Repräsentantenhaus-Mitstreiters in einem Statement. „Heute trauert Amerika über den Verlust eines der größten Helden der amerikanischen Geschichte: Der Kongressabgeordnete John Lewis, das Gewissen des Kongresses“, schreibt sie über den „Titan der Bürgerrechtsbewegung“ aus Alabama.

Neben vielen anderen trauert auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama öffentlich um ein großes Vorbild. In einem langen Statement, auf das er mit einem Tweet hinweist, schreibt Obama:

„John Lewis – einer der ersten Freiheitskämpfer, Vorsitzender des studentischen gewaltfreien Koordinationskomitees, der jüngste Redner beim March auf Washington [1963], Anführer der Selma-nach-Montgomery-Märsche [1965], seit 33 Jahren Kongressabgeordneter als Vertreter des Volkes von Georgia – hat diese Verantwortung nicht nur übernommen, sondern sie zu seinem Lebenswerk gemacht“, schreibt Obama. Die Selma-nach-Montgomery-Märsche waren ein politischer Höhepunkt der Bürgerrechtler, zu denen auch Martin Luther King (1929-1968) gehörte.

John Lewis habe dieses Land so sehr geliebt, so Obama weiter, „dass er sein Leben und sein Blut riskierte, damit es sein Versprechen einlösen kann“. Er habe sich für Freiheit und Gerechtigkeit eingesetzt und sei ein Vorbild für die nachfolgenden Generationen gewesen.

Not many of us get to live to see our own legacy play out in such a meaningful, remarkable way. John Lewis did:https://t.co/KbVfYt5CeQ

— Barack Obama (@BarackObama) July 18, 2020