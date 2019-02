US-Countrystar Jason Aldean: Baby Nr. 2 ist da

Dienstag, 5. Februar 2019 13:35 Uhr

Jason Aldean ist Vater einer Tochter geworden. Der Country-Sänger und seine Frau Brittany Kerr durften sich am Montag (4. Februar) über die Geburt der kleinen Navy Rome freuen.

Der Wonneproppen komplettiert die Familie des 41-Jährigen, die außerdem aus dem 14 Monate alten Memphis und Jasons Töchtern aus einer früheren Ehe, Keeley (15) und Kendyl (11), besteht. Auf Instagram teilte der ‚Night Train‘-Musiker ein Foto des Neugeborenen und schrieb dazu: „Heute wurde unsere Familie mit der Geburt unserer Tochter Navy Rome komplett. Sie wurde am 4.2.19 geboren, wiegt 3,5 Kilogramm und sieht exakt wie ihr älterer Bruder aus. So aufgeregt zu sehen, was das Leben für diese kleine Prinzessin bereithält.“

Seine 30-jährige Frau teilte das gleiche Bild und schwärmte: „Wir haben unsere Tochter Navy Rome heute um 12.45 Uhr auf der Welt begrüßt. 3,5 Kilogramm pure Kostbarkeit. Wir lieben dich so sehr, kleines Mädchen!!“

Quelle: instagram.com

Problemlose Schwangerschaft

Brittanys zweite Schwangerschaft verlief wesentlich ruhiger als ihre erste. Der kleine Memphis kam im November 2017 zur Welt, nur einen Monat nachdem es während Jasons Auftritt bei einem Musikfestival in Las Vegas zu einer Schießerei kam.

Auf seinem Account zeigte sich der Star damals dankbar für sein privates Glück: „Ich fühle mich heute so gesegnet, meinen kleinen Mann auf die Welt kommen zu sehen. In diesem Jahr, das wie eine Achterbahnfahrt war, ging es eigentlich die ganze Zeit nur darum. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was das Leben für dieses Kind auf Lager hat.“