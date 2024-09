Sie geht in den Ruhestand US-Fußballstar Alex Morgan erwartet zweites Baby und beendet Karriere

Verabschiedet sich von ihrer Fußballkarriere: Alex Morgan. (wue/spot)

SpotOn News | 05.09.2024, 20:11 Uhr

Die sichtlich bewegte US-Fußballerin Alex Morgan hat ihr Karriereende angekündigt. Gleichzeitig macht sie öffentlich, dass sie derzeit ihr zweites Kind erwartet.

Alex Morgan (35) ist einer der Superstars des internationalen Fußballs. Am 5. September hat die Ausnahmesportlerin und zweimalige Weltmeisterin verkündet, dass sie sich aus dem Sport zurückzieht. In einem Video auf Instagram kündigt sie aber nicht nur ihr schon sehr baldiges Karriereende an, sie macht auch öffentlich, dass sie wieder schwanger ist.

Alex Morgan: "Ich gehe in den Ruhestand"

"Ich gehe in den Ruhestand, und ich habe so viel Klarheit über diese Entscheidung", erzählt sie sichtlich gerührt in dem Video. Sie sei "so glücklich, dass ich sie euch endlich mitteilen kann", erklärt Morgan und muss während der Aufnahme kurz durchatmen. "Es hat lange gedauert, und diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber zu Beginn des Jahres 2024 spürte ich in meinem Herzen und in meiner Seele, dass dies die letzte Saison war, in der ich Fußball spielen würde."

Der Fußballsport sei eines der ersten Dinge gewesen, die sie jemals geliebt habe und begleite sie seit 30 Jahren. Sie habe alles gegeben und sich stets für Frauen im Sport eingesetzt, "weil wir das verdienen". Morgan, deren Tochter Charlie (4) im Jahr 2020 geboren wurde, ist seit 2014 mit dem ehemaligen Fußballprofi Servando Carrasco (36) verheiratet.

Die kleine Charlie habe ihr letztens erzählt, dass auch sie Fußballspielerin werden wolle, wenn sie groß ist. Das habe Morgan immens stolz gemacht, nicht weil sie sich wünsche, dass ihr Kind Profi werde, sondern weil selbst eine Vierjährige sehen könne, dass es "einen Pfad gibt".

"Charlie wird eine große Schwester"

Charlie wird aber nicht nur vielleicht irgendwann Fußballprofi, sondern auch bald "eine große Schwester". Morgan bestätigt in dem Clip: "Ich bin schwanger." Zwar sei dies unerwartet gekommen, das Paar sei jedoch äußerst glücklich darüber. Familie bedeute Morgan alles. Und sie wäre nicht da, wo sie heute ist, wenn ihr Mann und ihre Familie sie nicht unterstützt und "in den vergangenen 15 Jahren als Profisportlerin Opfer für mich gebracht hätten".

Ihr letztes Spiel wird Morgan demnach schon am kommenden Sonntag, dem 8. September, absolvieren.