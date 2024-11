Nach Atemproblemen US-Gameshow-Moderator Chuck Woolery gestorben

Chuck Woolery ist im Alter von 83 Jahren verstorben. (mia/spot)

SpotOn News | 24.11.2024, 10:30 Uhr

Er war ein Veteran der amerikanischen Game- und Datingshows. Nun ist Chuck Woolery im Alter von 83 Jahren verstorben.

Der amerikanische Gameshow-Veteran Chuck Woolery ist tot. Der Moderator von Sendungen wie der US-Ausgabe von "Glücksrad" oder der Dating-Show "Love Connection" ist im Alter von 83 Jahren gestorben, wie ein Freund Woolerys auf X verkündet.

Video News

"Es bricht mir das Herz, euch mitzuteilen, dass mein lieber Bruder @chuckwoolery gerade verstorben ist. Das Leben wird ohne ihn nicht dasselbe sein, RIP Bruder", schrieb Mark Young auf der Plattform zu gemeinsamen Bildern mit Woolery, unter anderem posierend in einem Waffengeschäft. Mittlerweile hat auch "TMZ" die Nachricht bestätigt und weitere Informationen zu dem Tod des 83-Jährigen veröffentlicht. Demnach hatte Woolery in seinem Haus in Texas plötzlich Atemprobleme bekommen und starb, noch bevor der Notarzt eintraf.

It is with a broken heart that I tell you that my dear brother @chuckwoolery has just passed away. Life will not be the same without him,RIP brother pic.twitter.com/OVPgG195RX — Dr. Mark Young (@MarkYoungTruth) November 24, 2024

Woolerys Karriere: Vom Dating-Moderator zum konservativen Meinungsmacher

Woolery hatte sechs Jahre lang das "Glücksrad" moderiert, hatte zeitweise eine eigene Talkshow "The Chuck Woolery Show" und war Gastgeber von "The Dating Game". Außerdem hatte er Gastauftritte in Serien wie "Cold Feet" und "Scrubs" und spielte die Hauptrolle in einer Reality-Show über sein Leben namens "Chuck Woolery: Naturally Stoned". 2007 wurde Woolery in die American TV Game Show Hall of Fame aufgenommen.

Nach seiner Zeit als Gameshow-Host konzentrierte er sich als konservativer Talkmaster und Meinungsmacher auf die Politik. Er war Gastgeber einer landesweit ausgestrahlten Radiosendung mit dem Titel "Save Us Chuck Woolery" sowie des Podcasts "Blunt Force Truth", bei dem Young sein Co-Moderator war.

Chuck Wollery war viermal verheiratet und hinterlässt fünf Kinder.