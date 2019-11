US-Granate Lizzo zeigt Hatern hier ihren nackten Hintern

US-Shootingstar Lizzo hatte noch nie ein Problem damit, ihre Figur mit der Welt zu teilen. Kürzlich teilte sie ein Nackt-Selfie in den sozialen Medien und gab damit ihren Hatern zu verstehen, dass sie so zurückschlägt.

Die 31- Jährige teilte das Foto am Freitag mit dem Titel „Leckt mich am A***h!“ plus einem strategisch platzierten Foto von Homer Simpson.

Quelle: instagram.com

Deutliches Signal

Lizzo posiert in einem Badezimmer offenbar auf einer Ablage und zwar mit dem Rücken und ihrem berühmt-berüchtigten Allerwertesten in Richtung Spiegel und somit auch direkt in die Selfie-Kamera. Mehr Po geht nicht!

Stunden zuvor veröffentlichte die Musikerin Fotos von ihrer letzten Reise nach Disneyland. Dort feierte sie ihre acht Grammy-Nominierungen, die meisten von allen Künstlern in diesem Jahr.