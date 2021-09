US-Komiker Chris Rock: Corona-Infektion trotz Impfung

20.09.2021 12:28 Uhr

US-Komiker Chris Rock ist trotz Impfung an Covid-19 erkrankt. Doch genau deswegen animiert er die Leute dazu, sich impfen zu lassen.

Obwohl er sich eigener Aussage nach im Mai dieses Jahres mit Johnson & Johnson gegen Corona impfen ließ, erkrankte US-Komiker Chris Rock (56) nun dennoch an Covid-19. Das gab der 56-jährige „Saw: Spiral“-Star via Twitter bekannt: „Hey Leute, ich habe gerade herausgefunden, dass ich Covid habe. Vertraut mir, ihr wollt das nicht. Lasst euch impfen.“

Hey guys I just found out I have COVID, trust me you don’t want this. Get vaccinated.

— Chris Rock (@chrisrock) September 19, 2021