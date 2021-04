US-Rapper Black Rob mit 51 Jahren verstorben

18.04.2021 12:42 Uhr

Immer wieder hatte der US-Rapper Black Rob mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun ist der Musiker im Alter von 51 Jahren verstorben.

Und wieder trauert die Rap-Welt: Der US-amerikanische Rapper Black Rob ist im Alter von 51 Jahren verstorben. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Allerdings hatte Black Rob, der mit bürgerlichem Namen Robert Ross hieß, in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Musiker-Kollege Mark Curry bestätigte den Tod des Rappers in einem emotionalen Instagram-Video: „Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber ich danke allen für die Spenden. Rob ist vor etwa einer Stunde verstorben“, erklärt Curry unter Tränen, der zuvor über die Plattform „GoFundMe“ Spenden für Black Rob gesammelt hatte.

Zuletzt hatte sich Black Rob vor rund einer Woche in einem Video zu Wort gemeldet, das vor allem auf Twitter die Runde machte. Darin berichtete er, dass er nach einem überstandenen Schlaganfall aus dem Krankenhaus entlassen worden, nun aber obdachlos sei. „Ich leide daran bereits seit fünf Jahren […] Vier Schlaganfälle. Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Die Scheiße ist verrückt. Diese Scheiße ist hart.“

#BlackRob has been released from the hospital. He details his struggles with health and housing. Keep your head up Black Rob!? pic.twitter.com/HSyYOXaqKR

— HipHopDX (@HipHopDX) April 11, 2021