Bekannt für den Hit "Walk it out" US-Rapper DJ Unk im Alter von nur 43 Jahren verstorben

Rapper DJ Unk feierte mit "Walk it out" Platinerfolge. (stk/spot)

SpotOn News | 25.01.2025, 12:02 Uhr

Rapper DJ Unk, bürgerlich als Anthony Platt bekannt, ist tot. Die traurige Nachricht gab seine Frau bekannt. Woran der Star mit nur 43 Jahren starb, ist nicht bekannt.

Anthony Platt, besser unter seinem Künstlernamen DJ Unk bekannt, ist tot. Der US-amerikanische Rapper verstarb im Alter von lediglich 43 Jahren, wie US-Medien berichten. Sie berufen sich dabei auf ein Facebook-Posting der Ehefrau des Musikers. In dem kurzen Statement schreibt Sherkita Long-Platt: "Bitte respektiert mich und meine Familie. Ich habe gerade meinen Mann verloren und meine Kinder haben gerade ihren Vater verloren. Unser Leben wird niemals das gleiche sein. Ich liebe dich, Anthony, für immer."

Video News

Woran der Rap-Star verstorben ist, geht nicht aus dem Beitrag hervor und wurde auch anderweitig nicht kommuniziert. Korey Roberson, der DJ Unk im Jahr 2000 bei seinem Underground-Label Big Oomp unter Vertrag genommen hatte, wird von "Page Six" mit den Worten zitiert: "Wir sprechen seiner Familie, seinen Freunden und den unzähligen Fans, die von seiner Kunst und seinem Geist berührt waren, unser tiefstes Beileid aus. DJ Unk war nicht nur ein legendärer DJ, Rapper und Produzent, sondern ein wahrer Eckpfeiler unseres Labels und die Spuren, die er weltweit hinterlassen hat, werden für immer in Erinnerung bleiben."

Doppelplatin zum Karrierestart

Die Bitte des Label-Chefs und guten Freundes des Verstorbenen: "Wir bitten, in dieser schwierigen Zeit im Gedanken und in Gebeten bei seiner Familie zu sein. Wir möchten uns auch bei allen bedanken, die DJ Unk und das Oomp Camp im Laufe der Jahre unterstützt haben."

Gleich zu Beginn gelang dem Rapper mit dem Song "Walk it out", enthalten im Debütalbum "Beat'n Down Yo Block!", der größte Hit seiner Karriere. Das Lied erhielt doppelt Platin und bescherte dem in Atalanta im US-Staat Georgia geborenen Künstler nationale Berühmtheit.

An diesem Erfolg konnten die darauffolgenden Veröffentlichungen jedoch nicht mehr anknöpfen. 2008 erschein sein zweites Album "2econd Season", das zugleich auch sein letztes Studioalbum bleiben sollte. Im Verlauf der vergangenen Jahre hatte er nur noch einzelne Singles veröffentlicht.