Tommy Lee sorgt auf Instagram für Aufsehen und Diskussionen. Ein Penisbild des US-Rockers hat unter seinen Followern eine kleine Debatte um Nacktheit im Netz ausgelöst.

Tommy Lee (59) hat auf Instagram seine Hüllen fallen lassen – und zwar vollständig. Der US-Rocker hat Fans und Follower auf seinem Account mit einem Penisbild in Aufruhr versetzt. Zu seinem Selfie, das seinen vollständig nackten Körper samt seiner vielen Tattoos sowie seinem unzensierten Intimbereich zeigte, schrieb Lee lediglich: "Ooooopppssss."

Da der Beitrag gegen die Richtlinien von Instagram verstoßen hat, wurde das Foto inzwischen gelöscht. Dennoch löste Lees Penisbild eine Debatte um Nacktheit in den sozialen Medien aus. Bei einigen Userinnen und Usern herrschte Groll, da Frauen im Gegensatz zu Männern nicht ihre Brustwarzen auf Instagram zeigen dürften, Lee aber sein bestes Stück posten dürfe, ohne Konsequenzen.

"Warum ist Tommy Lees Penis auf Instagram und warum werden bei ihm die Richtlinien ignoriert?", schrieb eine Person auf Twitter und teilte dazu die zensierte Version von Lees Penisschnappschusses.

why is tommy lee’s dick on his instagram and WHY ARE THE GUIDELINES IGNORING IT pic.twitter.com/hnf02M2bNp

— kits austen (@anyasbarbie) August 11, 2022