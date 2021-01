US-Sängerin Dolly Parton trauert um ihren Bruder Randy

21.01.2021 19:28 Uhr

Einer der Brüder von Dolly Parton hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Sie werde ihn "immer lieben und er wird immer in unseren Herzen sein", erklärt die Sängerin.

Die US-Country-Legende Dolly Parton (75, „Jolene“) trauert um einen ihrer Brüder. „Mein Bruder Randy hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren“, schreibt die Sängerin bei Facebook. Die Familie betrauere seinen Tod, wisse aber auch, „dass er an einem besseren Ort ist, als wir zu dieser Zeit“. Parton und ihre Familie seien sehr gläubig – und sie seien sich sicher, dass Randy Parton (1953-2021) bei Gott sei und von vorangegangenen Familienmitgliedern „mit Freude und offenen Armen“ empfangen worden sei.

My brother Randy has lost his battle with cancer. The family and I are grieving his loss but we know he is in a better…

Posted by Dolly Parton on Thursday, January 21, 2021