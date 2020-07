Freitag, 17. Juli 2020 22:15 Uhr

US-Schauspieler Joey Lawrence lässt sich scheiden

Seit rund 15 Jahren war der US-Schauspieler Joey Lawrence mit seiner zweiten Frau verheiratet. Jetzt steht die Scheidung vor der Tür.

Der US-Schauspieler und Sänger Joey Lawrence (44) steht unmittelbar vor seiner zweiten Scheidung. Wie das US-amerikanische Portal „TMZ“ vermeldet, habe Lawrence die nötigen Unterlagen am zuständigen Gericht im Los Angeles County eingereicht. Lawrence ist mit seiner derzeitigen Frau Chandie bereits seit rund 15 Jahren verheiratet und hat zwei gemeinsame Töchter im Alter von 10 und 14 Jahren.

Zuvor war Lawrence von bereits von 2002 bis 2005 verheiratet. Chandie war allerdings seine Jugendliebe, die er bereits mit 16 Jahren in einem Vergnügungspark kennenlernte und nach dem Scheitern seiner ersten Ehe zur Frau nahm. Bekannt wurde Lawrence vor allem für seine Rolle des Joey Russo in der Comedyserie „Blossom“, die er von 1990 bis 1995 einnahm. Als Musiker feierte er zudem vor allem in Großbritannien einige Erfolge.

(dr/spot)